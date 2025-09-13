onedio
Şaka Gerçek Oldu: X Kullanıcısı Anne Hathaway ile Nasıl Akraba Çıktıklarını Anlattı!

Gökçe Cici
13.09.2025 - 13:47

Sosyal medyada paylaşılan bir hikaye, herkesi şaşırttı. Annesi bebekken evlat edinilen bir kullanıcı, yıllar boyunca onun Anne Hathaway’e benzerliğini şakayla karışık dile getirdiklerini anlattı. Ancak gerçeğin çok daha çarpıcı olduğu ortaya çıktı. Annesi biyolojik ailesini bulduğunda, ünlü oyuncu Anne Hathaway’in aslında kuzeni olduğunu öğrendi. 

Yıllardır yapılan şakanın gerçek çıkması, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Bahsi geçen paylaşım şu şekilde 👇🏻

twitter.com

“Annem bebekken evlat edinilmişti ve bütün hayatı boyunca onun Anne Hathaway’le uzun zamandır kayıp kız kardeş olduğu şakasını yapardık çünkü aralarındaki fiziksel benzerlik inanılmazdı.

Geçen yıl annem biyolojik ailesini buldu ve meğer Anne Hathaway gerçekten bizim kuzenimizmiş.”

Ardından kendisine inanmayanlar için annesinin gençlik fotoğrafını paylaştı. Gerçekten andırıyor! 👇🏻

twitter.com

'İnanmayanlar için işte güzel annem'

Paylaşımın ardından kullanıcılar da benzer hikayelerini paylaşmaya başladı!

twitter.com

'Onlarla akraba değiliz ama bu bana annemin Iowa’da liseye giderken Jason Momoa ile çıktığını öğrendiğim zamanı hatırlattı.'

👇🏻

twitter.com

'Eski en yakın arkadaşlarımdan birinin Lauryn Hill ile akraba olduğu konusunda şaka yapardım çünkü soyadları aynıydı. Meğer babasının tarafından gerçekten kuzeniymiş. Liseden mezun olduktan kısa bir süre sonra öğrenmişler.'

Goygoya vuranlar da oldu!

twitter.com

'Annen bekar mı?, Sen bekar mısın?, Bekar mısınız?'

Yıllardır yapılan şakanın gerçek olması herkesi şaşırttı. Peki sizce benziyorlar mı? Haydi yorumlara!

