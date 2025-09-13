Şaka Gerçek Oldu: X Kullanıcısı Anne Hathaway ile Nasıl Akraba Çıktıklarını Anlattı!
Sosyal medyada paylaşılan bir hikaye, herkesi şaşırttı. Annesi bebekken evlat edinilen bir kullanıcı, yıllar boyunca onun Anne Hathaway’e benzerliğini şakayla karışık dile getirdiklerini anlattı. Ancak gerçeğin çok daha çarpıcı olduğu ortaya çıktı. Annesi biyolojik ailesini bulduğunda, ünlü oyuncu Anne Hathaway’in aslında kuzeni olduğunu öğrendi.
Yıllardır yapılan şakanın gerçek çıkması, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
Bahsi geçen paylaşım şu şekilde
Ardından kendisine inanmayanlar için annesinin gençlik fotoğrafını paylaştı. Gerçekten andırıyor!
Paylaşımın ardından kullanıcılar da benzer hikayelerini paylaşmaya başladı!

Goygoya vuranlar da oldu!
Yıllardır yapılan şakanın gerçek olması herkesi şaşırttı. Peki sizce benziyorlar mı? Haydi yorumlara!
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
