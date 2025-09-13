Şaka Gerçek Oldu: X Kullanıcısı Anne Hathaway ile Nasıl Akraba Çıktıklarını Anlattı!

Sosyal medyada paylaşılan bir hikaye, herkesi şaşırttı. Annesi bebekken evlat edinilen bir kullanıcı, yıllar boyunca onun Anne Hathaway’e benzerliğini şakayla karışık dile getirdiklerini anlattı. Ancak gerçeğin çok daha çarpıcı olduğu ortaya çıktı. Annesi biyolojik ailesini bulduğunda, ünlü oyuncu Anne Hathaway’in aslında kuzeni olduğunu öğrendi.

Yıllardır yapılan şakanın gerçek çıkması, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.