As Bayrakları As: Magnus Carlsen'den Türk Satranç Ustası Erdoğmuş'a Büyük Övgü!
Türk satrancının genç yıldızı Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya çapında adını duyurmaya devam ediyor. 14 yaşındaki oyuncu, FIDE Grand Swiss turnuvasındaki performansıyla satranç efsanesi Magnus Carlsen’in övgüsünü aldı. Carlsen, gençler arasında en çok Erdoğmuş’tan etkilendiğini açıklarken, bu yorumların ardından dikkatler genç sporcunun üzerine çevrildi.
Carlsen: "Bu yaşta olağanüstü seviyede oynuyor"
Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç dünyasında adını şimdiden altın harflerle yazdırmaya başladı bile!
Carlsen’in övgülerinin ardından gözler Erdoğmuş’un sonraki karşılaşmasına çevrilmişti.
