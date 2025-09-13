onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
As Bayrakları As: Magnus Carlsen'den Türk Satranç Ustası Erdoğmuş'a Büyük Övgü!

As Bayrakları As: Magnus Carlsen'den Türk Satranç Ustası Erdoğmuş'a Büyük Övgü!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.09.2025 - 10:09

Türk satrancının genç yıldızı Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya çapında adını duyurmaya devam ediyor. 14 yaşındaki oyuncu, FIDE Grand Swiss turnuvasındaki performansıyla satranç efsanesi Magnus Carlsen’in övgüsünü aldı. Carlsen, gençler arasında en çok Erdoğmuş’tan etkilendiğini açıklarken, bu yorumların ardından dikkatler genç sporcunun üzerine çevrildi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Carlsen: "Bu yaşta olağanüstü seviyede oynuyor"

Carlsen: "Bu yaşta olağanüstü seviyede oynuyor"

Dünya satranç sıralamasında 1 numarada yer alan Magnus Carlsen, FIDE Grand Swiss turnuvasında dikkatini en çok çeken genç oyuncunun Yağız Kaan Erdoğmuş olduğunu dile getirdi. Carlsen, “Erdoğmuş gerçekten çok iyi, bu yaşta neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir seviyede. Genç ve henüz tanınmamış oyuncular arasında beni en çok etkileyen isim o oldu” ifadelerini kullandı. 

Carlsen'in bu sözleri, satranç dünyasında Türk oyuncuya yönelik ilgiyi daha da artırdı!

Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç dünyasında adını şimdiden altın harflerle yazdırmaya başladı bile!

Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç dünyasında adını şimdiden altın harflerle yazdırmaya başladı bile!

2024’te Grenke Chess Open’da dördüncü en genç büyükusta unvanını aldı. Aynı yıl bir başka tarihi başarıya imza atarak, satranç efsanesi Judit Polgar’ın 35 yıl önce kırdığı rekoru geride bıraktı ve 13 yaş altı en yüksek reytinge ulaşan oyuncu oldu. 

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen bu rekorlarla satranç tarihine geçen Erdoğmuş, Carlsen gibi bir efsaneden aldığı övgüyle gelecekte daha da dikkat çekecek bir kariyerin sinyallerini veriyor.

Carlsen’in övgülerinin ardından gözler Erdoğmuş’un sonraki karşılaşmasına çevrilmişti.

Carlsen’in övgülerinin ardından gözler Erdoğmuş’un sonraki karşılaşmasına çevrilmişti.

Ancak genç yetenek, Samarkand’daki 7. turda Amerikalı satranççı Hans Niemann’a sadece 26 hamlede mağlup oldu. Beyaz taşlarla oynayan Niemann, açılıştan itibaren üstünlük kurdu ve oyunu sonuna kadar zorlayarak Erdoğmuş’u pes ettirdi. Böylece Erdoğmuş, Grand Swiss’te ilk yenilgisini aldı. 

Daha önce dünya şampiyonu Gukesh, Aleksandra Goryachkina, Nodirbek Abdusattorov, Vincent Keymer, Şahriyar Memedyarov ve Aditya Mittal gibi üst düzey oyuncular onu mağlup edememişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın