As Bayrakları As: Magnus Carlsen'den Türk Satranç Ustası Erdoğmuş'a Büyük Övgü!

Dünya satranç sıralamasında 1 numarada yer alan Magnus Carlsen, FIDE Grand Swiss turnuvasında dikkatini en çok çeken genç oyuncunun Yağız Kaan Erdoğmuş olduğunu dile getirdi. Carlsen, “Erdoğmuş gerçekten çok iyi, bu yaşta neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir seviyede. Genç ve henüz tanınmamış oyuncular arasında beni en çok etkileyen isim o oldu” ifadelerini kullandı.

Carlsen'in bu sözleri, satranç dünyasında Türk oyuncuya yönelik ilgiyi daha da artırdı!