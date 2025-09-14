Sahne Performanslarıyla Rock Tarihine Damga Vuran Rammstein

Grubun bazı performansları ve klipleri, sansasyonel olaylara yol açtı. Örneğin “P**sy” klibi oldukça cüretkar sahneler içeriyordu ve birçok ülkede sansürlendi. Bir Halloween konserinde ise grup sahneye oldukça iddialı kostümlerle çıkmıştı. Flake bebek beziyle, Richard gelinlikle, diğer üyeler ise neredeyse çıplak sayılacak kıyafetlerle performans sergiledi! Bu durum o kadar olay oldu ki, konserin ortasında polis sahneye girmek zorunda kaldı. Seyirciler için unutulmaz bir anı, grup içinse “Biz sınır tanımayız!” mesajıydı. Bu tür olaylar Rammstein’ı sadece bir müzik grubu değil, aynı zamanda sınırları zorlayan bir fenomen haline getiriyor!