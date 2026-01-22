onedio
Sadettin Saran Yasa Dışı Bahis Sitesi Reklamı İddiasıyla Çıktığı Mahkemede Aylık Gelirini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2026 - 14:31

Sadettin Saran, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, yargılandığı davanın duruşması için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Mahkeme heyeti karşısında savunma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ‘yasadışı bahse teşvik etmek’ suçundan hakim karşısına çıktı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre; Sadettin Saran savunmasına başlamadan önce aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu söyledi. Saran “Esas işimiz spor yayıncılığı. Yurt dışından gelen yayınların içindeki reklamlara müdahale edemiyoruz” dedi. Sadettin Saran ayrıca soruşturma açılmadan önce yayıncıları temiz sinyal konusunda uyardıklarını, sonuç alamayınca bazı ligleri yayından kaldırdıklarını söyledi.

Ne olmuştu? 

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında, 'S SPORT' internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Saran 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
