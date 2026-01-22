Sadettin Saran Yasa Dışı Bahis Sitesi Reklamı İddiasıyla Çıktığı Mahkemede Aylık Gelirini Açıkladı
Sadettin Saran, dijital platformlarında yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, yargılandığı davanın duruşması için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Mahkeme heyeti karşısında savunma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ‘yasadışı bahse teşvik etmek’ suçundan hakim karşısına çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın