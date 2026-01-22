Sadettin Saran Yasa Dışı Bahis Sitesi Reklamı İddiasıyla Çıktığı Mahkemede Aylık Gelirini Açıkladı

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan’ın haberine göre; Sadettin Saran savunmasına başlamadan önce aylık gelirinin 5 milyon TL olduğunu söyledi. Saran “Esas işimiz spor yayıncılığı. Yurt dışından gelen yayınların içindeki reklamlara müdahale edemiyoruz” dedi. Sadettin Saran ayrıca soruşturma açılmadan önce yayıncıları temiz sinyal konusunda uyardıklarını, sonuç alamayınca bazı ligleri yayından kaldırdıklarını söyledi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iş insanı Saadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında, 'S SPORT' internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yaptıkları iddiasıyla, 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Saran 'şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, Saran ile bazı şüphelilerin 'Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş.' bünyesinde hizmet veren 'S SPORT' internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.