Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Üst Turu Neredeyse Garantiledi: Play-Off’ta Rakip Kim Olacak?
Galatasaray, 7. haftası tamamlanan Şampiyonlar Ligi’nde 10 puanla 17. sırada yer aldı. Galatasaray, lig aşamasının son maçı olan Manchester City mücadelesi öncesinde çok büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkmayı garantiledi. X’teki “Ülke Puanı” isimli hesap, Galatasaray’ın 10 puanla elenmesi için olması gereken tüm ihtimalleri hesapladı. Ayrıca Galatasaray’ın üst turdaki olası rakipleri de belli oldu.
Kaynak: Ülke Puanı / X
Galatasaray, Atletico Madrid ile sahasında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’nde 10 puana yükseldi.
Şampiyonlar Ligi’nde üst turu neredeyse garantileyen Galatasaray’ın 7. hafta sonunda play-off turundaki olası rakipleri de belli oldu.
