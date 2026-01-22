onedio
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Üst Turu Neredeyse Garantiledi: Play-Off’ta Rakip Kim Olacak?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
22.01.2026 - 08:48

Galatasaray, 7. haftası tamamlanan Şampiyonlar Ligi’nde 10 puanla 17. sırada yer aldı. Galatasaray, lig aşamasının son maçı olan Manchester City mücadelesi öncesinde çok büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkmayı garantiledi. X’teki “Ülke Puanı” isimli hesap, Galatasaray’ın 10 puanla elenmesi için olması gereken tüm ihtimalleri hesapladı. Ayrıca Galatasaray’ın üst turdaki olası rakipleri de belli oldu.

Kaynak: Ülke Puanı / X

Galatasaray, Atletico Madrid ile sahasında 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’nde 10 puana yükseldi.

Temsilcimiz Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Manchester City ile kozlarını paylaşacak. “Ülke Puanı” isimli X hesabı, Galatasaray’ın 10 puanla Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi için son hafta olması gerekenleri paylaştı.

Galatasaray, lig aşamasının son haftasında aşağıdaki 9 ihtimalin en az 8’inin gerçekleşmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’ne veda edecek.

  • Kopenhag'ın Barcelona'ya karşı kazanması

  • Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi

  • Olimpiyakos'un Ajax'a karşı kazanması

  • Bilbao'nun Sporting'e karşı kazanması

  • PSV'nin Bayern'e karşı kazanması

  • Monaco'nun Juventus ile berabere kalması* ya da galip gelmesi

  • Leverkusen'in Villareal maçından en az 1 puan alması*

  • Marsilya'nın Brugge'dan puan alması ya da Brugge'un farklı kazanması*

  • Karabağ'ın Liverpool'a az farkla yenilmesi* ya da puan alması

* averaj hesapları devreye girer

Şampiyonlar Ligi’nde üst turu neredeyse garantileyen Galatasaray’ın 7. hafta sonunda play-off turundaki olası rakipleri de belli oldu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
