Sadece Üşengeçlerin Bildiği Pratik Temizlik Tüyoları
Temizlik dediğin şey kimisi için terapi, kimisi içinse en büyük kabus… Eğer sen de temizlik yapmayı sürekli erteleyenlerdensen, hoş geldin! 🙃 Çünkü burada öyle detaylı, saatler süren, “koltukları kaldırıp arkalarını silelim” tarzı işler yok. Burada sadece üşengeçlerin bildiği, ama bir o kadar da hayat kurtaran temizlik tüyolarını bulacaksın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toz almak için saatler harcamaya gerek yok.
Dağınıklığı saklama sanatı!
Banyo aynasını parlatmak için 5 saniye kuralı.
Çamaşır askısı kurtarıcıdır.
Evin girişini temizlemek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oda kokusu bedava!
Loş ışık taktiği!
Yatak örtüsü mucizesi...
Dolap kapakları hayat kurtarır.
Sehpa üstü karmaşası için tepsi hilesi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın