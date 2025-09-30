onedio
Sadece Üşengeçlerin Bildiği Pratik Temizlik Tüyoları

Ecem Bekar
30.09.2025 - 11:34

Temizlik dediğin şey kimisi için terapi, kimisi içinse en büyük kabus… Eğer sen de temizlik yapmayı sürekli erteleyenlerdensen, hoş geldin! 🙃 Çünkü burada öyle detaylı, saatler süren, “koltukları kaldırıp arkalarını silelim” tarzı işler yok.  Burada sadece üşengeçlerin bildiği, ama bir o kadar da hayat kurtaran temizlik tüyolarını bulacaksın.

Toz almak için saatler harcamaya gerek yok.

Evin üstünde ince bir toz tabakası mı var? Normalde toz bezi çıkar, sprey sık, tek tek dolaş falan… Ama biz üşengeçler öyle yapmayız. Kağıt havluyu hafif nemlendir, tek seferde yüzeyden geçir, işte bitti! Toz görünmez olur, üstelik kimse detaylı inceleme yapmaz zaten.

Dağınıklığı saklama sanatı!

Salon darmadağın, sehpanın üstünde kitaplar, koltuğun kenarında hırka, yerde şarj kablosu… Normalde bunlar tek tek kaldırılır. Biz ne yaparız? Tümünü bir kutuya ya da sepete atar, kapağını kapatırız. Görsel olarak düzenli bir oda elde edilir. Kutuyu açmak mı? Ona hiç gerek yok.

Banyo aynasını parlatmak için 5 saniye kuralı.

Duştan çıkınca ayna hep buharlanır. Bezle silmek ayrı dert. Çözüm? Saç kurutma makinesini aç, aynaya doğru 5 saniye tut. Buhar anında yok olur, üstelik cam ay gibi parlar. Eline bez bile almana gerek kalmaz.

Çamaşır askısı kurtarıcıdır.

Ütüsüz kıyafetler, katlanmamış tişörtler… Yatağın üstünde duruyorsa anında dağınıklık görüntüsü verir. Ama onları askıya geçirip bir köşeye koyarsan, sanki bilinçli bir düzen varmış gibi görünür. Yani aslında katlama derdinden kurtulmuş olursun.

Evin girişini temizlemek.

Misafir eve girince aslında ilk gördüğü yer evin girişi. Yani koridor temiz görünüyorsa, insanlar “Evin çok düzenli” diye düşünüyor. O yüzden tüm evi silmeye gerek yok. Kapının önü ve girişteki alanı ıslak mendille hızlıca bir sil, halıyı da hafifçe düzelt. İşte bu kadar!

Oda kokusu bedava!

Evin havası ağırlaştı ama oda spreyi de yok mu? Hiç sorun değil. Üşengeçlerin kokulu çözümü hazır: Cezvenin içine biraz tarçın, limon kabuğu veya kahve çekirdeği atıp kaynat. Sıcacık buhar evin içine yayılır ve ortam bir anda mis gibi kokar. Biri eve gelse temizlik yaptığını sanır, sen de “tabii ki her gün yapıyorum” diye hava atarsın.

Loş ışık taktiği!

Tozları, kırıntıları veya dağınıklığı yok etmek zorunda değilsin. Tek yapman gereken ışıkları kapatıp loş bir abajur yakmak. Çünkü karanlıkta hiçbir şey görünmez. Ortam bir anda romantik, kafe tarzı bir havaya bürünür. Misafir gelirse “çok hoş bir ambiyans yaratmışsın” der. Sen de içinden “tozları görmediğin için teşekkürler” dersin.

Yatak örtüsü mucizesi...

Yatağı toplamak, özellikle sabahları, en üşenilen işlerden biridir. Çarşaf buruşuk, yastıklar darmadağın… Ama aslında tek yapman gereken büyük bir yatak örtüsü serivermek. Bir anda odan tertemiz, düzenli görünür. İçinde çarşafın buruşuk olması kimsenin umurunda olmaz.

Dolap kapakları hayat kurtarır.

Dolabın içi darmadağın olabilir, raflardan tişörtler taşmış olabilir ama dolap kapakları kapalıysa sorun yok. İnsan gözü yalnızca gördüğünü bilir. Kapaklar kapalı ise oda düzenli. Bu kadar basit.

Sehpa üstü karmaşası için tepsi hilesi.

Kumandalar, bardaklar, kitaplar sehpanın üstünde dağ gibi mi olmuş? Bunları tek tek kaldırmaya gerek yok. Al bir tepsi, hepsini üstüne koy. Bir anda dağınıklık değil, şık bir “aksesuar köşesi” gibi görünür.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
