onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ruh Haline Göre Senin Evinin Rengi Ne Olmalı?

etiket Ruh Haline Göre Senin Evinin Rengi Ne Olmalı?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
25.11.2025 - 10:31

Ev dediğin sadece dört duvar değil; ruhunun aynası aslında. Kimi sade beyazların huzuruna koşar, kimi enerjisini duvarlara yansıtır, kimi de pastel tonlarda saklanır dünyadan. Peki senin enerjin hangi renge ait?

Bu testi çöz, hem evinin duvarlarına, hem kalbine hangi rengin yakıştığını öğren! 💫

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evinde en çok vakit geçirdiğin alan hangisi?

2. Bu manzaralardan hangisi seni en çok anlatıyor?

3. Bir arkadaşın seni nasıl tarif ederdi?

4. Bir temizlik günü düşünelim… Senin tarzın hangisine benziyor?

5. Bu kahve fincanlarından hangisi sana hitap ediyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir odada seni en çok rahatsız eden şey ne olurdu?

7. Hangisi senin tarzın?

Sakinliğin Rengi: Bej 🌾

Sakinliğin Rengi: Bej 🌾

Senin enerjin huzurdan, düzenli bir yaşamdan ve dingin bir ruhtan besleniyor. Bej tonları senin bu doğanı evine yansıtmanın en sade ama en etkili yolu. Bej, hem zamansız bir renk hem de her dekorasyon tarzına uyum sağlayan kurtarıcı bir ton. Evinin duvarlarını bejle buluşturduğunda, ister ahşap detaylarla sıcak bir atmosfer yarat, ister beyaz mobilyalarla minimalist bir hava yakala. Bitkiler, pamuklu dokular ve hafif tonlu halılarla kombinlendiğinde ise sonuç: huzur dolu, ferah bir yaşam alanı. Eğer “evim bana iyi gelsin” diyorsan, bu renk tam senlik.

Enerjik Ruhlar İçin: Sarı ☀️

Enerjik Ruhlar İçin: Sarı ☀️

Senin içinde bitmeyen bir enerji, bulaşıcı bir neşe ve hayat dolu bir ışık var. Sarı, bu enerjiyi en iyi anlatan renklerden biri. Evinde sarıyı kullanmak, her sabah güne pozitif başlamanı sağlayabilir. Duvarlarda canlı sarı tonları biraz fazla gelirse detaylarda –örneğin yastıklar, tablolar veya halılarda– harika bir canlılık yaratır. 

Güneşin enerjisini evine taşıyacak, iç mekânı olduğundan aydınlık gösterecektir. Özellikle gri veya beyaz gibi nötr renklerle birleştirildiğinde modern ve dengeli bir görünüm elde edebilirsin. Evin, senin gibi pozitif bir enerji kaynağı olsun!

Zarif Ruhlar İçin: Gri 🌫️

Zarif Ruhlar İçin: Gri 🌫️

Senin ruhun sofistike, düşünceli ve detaycı. Sadelikten gelen bir şıklığın var ve bunu evinde de görmek istiyorsun. Gri, tam da bu zarif dengenin rengi. Modern dekorasyonun en güçlü temsilcilerinden biri olan gri, hem sakin hem de karakterli bir atmosfer yaratır. Açık gri tonlarını beyaz ve metalik detaylarla birleştirerek minimal ama etkileyici bir ev ortamı oluşturabilirsin. Eğer kontrast seviyorsan siyah aksesuarlar ya da kadife dokulu gri perdelerle derinlik katabilirsin. Gri ev, duygularını bastırmaz; aksine onları zarafetle yansıtır. Senin için “az ama öz” felsefesi tam isabet!

Yaratıcı Ruhlar İçin: Yeşil 🌿

Yaratıcı Ruhlar İçin: Yeşil 🌿

Sen doğadan, yenilikten ve tazelik hissinden besleniyorsun. Yeşil senin gibi üretken, hayal gücü yüksek ve pozitif insanlara en çok yakışan renk. Yeşil tonlarını evinde kullanmak, hem zihinsel hem de duygusal bir denge kurmana yardımcı olur. Açık zeytin tonlarıyla rustik bir hava yaratabilir, mint tonlarıyla ferahlık hissini artırabilir veya koyu yeşillerle modern bir derinlik katabilirsin. Ahşap mobilyalar ve doğal kumaşlarla kombinlediğinde evin bir orman huzuruna kavuşur. Bitkilerle destekleyerek yaşam enerjini yükseltebilirsin. Senin için ev, sadece bir alan değil; ruhunu besleyen bir sığınak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın