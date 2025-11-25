Ruh Haline Göre Senin Evinin Rengi Ne Olmalı?

Ev dediğin sadece dört duvar değil; ruhunun aynası aslında. Kimi sade beyazların huzuruna koşar, kimi enerjisini duvarlara yansıtır, kimi de pastel tonlarda saklanır dünyadan. Peki senin enerjin hangi renge ait?

Bu testi çöz, hem evinin duvarlarına, hem kalbine hangi rengin yakıştığını öğren! 💫