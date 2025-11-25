Ruh Haline Göre Senin Evinin Rengi Ne Olmalı?
Ev dediğin sadece dört duvar değil; ruhunun aynası aslında. Kimi sade beyazların huzuruna koşar, kimi enerjisini duvarlara yansıtır, kimi de pastel tonlarda saklanır dünyadan. Peki senin enerjin hangi renge ait?
Bu testi çöz, hem evinin duvarlarına, hem kalbine hangi rengin yakıştığını öğren! 💫
1. Evinde en çok vakit geçirdiğin alan hangisi?
2. Bu manzaralardan hangisi seni en çok anlatıyor?
3. Bir arkadaşın seni nasıl tarif ederdi?
4. Bir temizlik günü düşünelim… Senin tarzın hangisine benziyor?
5. Bu kahve fincanlarından hangisi sana hitap ediyor?
6. Bir odada seni en çok rahatsız eden şey ne olurdu?
7. Hangisi senin tarzın?
Sakinliğin Rengi: Bej 🌾
Enerjik Ruhlar İçin: Sarı ☀️
Zarif Ruhlar İçin: Gri 🌫️
Yaratıcı Ruhlar İçin: Yeşil 🌿
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
