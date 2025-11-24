onedio
Romantizmin Başkenti Paris Sokaklarında Çekilen Kar Görüntüleri Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Romantizmin Başkenti Paris Sokaklarında Çekilen Kar Görüntüleri Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2025 - 15:40

Paris, her zaman aşk ve romantizmin başkenti olarak kabul edilir. Şehrin her köşesi, tarihi dokusuyla insana romantik duygular yaşatabilir. Aynı zamanda kültür ve sanatın da başkenti olan Paris dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Özellikle Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali'ni görmek için dünyanın dört bir yanından insanlar Paris'e akın ediyor. Özellikle romantik bir tatil geçirmek isteyen çiftlerin de vazgeçilmez yurt dışı tatili adresi. 

Paris Kasım ayında beyaza büründü. Kar manzarası şehrin romantizmine romantizm kattı. Kar yağışının etkisi altına giren Paris sokaklarının görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Paris kış tatili için uygun mu?

Paris kış tatili için uygun mu?

Paris'te aslında kışın hava çok karlı olmaz. Hava 3–8 derece arasında değişir. Kışın Paris sokakları diğer mevsimler kadar kalabalık olmaz. Şehrin kalabalığını sevmiyorsanız kış tatili sizin için daha uygun olabilir. Ayrıca sezon dışı olduğundan konaklama ve uçuşlarda daha uygun fiyatlara denk gelebilir. Kış manzarasını ve serin yürüyüşleri de seviyorsanız Paris elbette kışın da gezilecek bir şehir.

