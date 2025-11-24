Romantizmin Başkenti Paris Sokaklarında Çekilen Kar Görüntüleri Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Paris, her zaman aşk ve romantizmin başkenti olarak kabul edilir. Şehrin her köşesi, tarihi dokusuyla insana romantik duygular yaşatabilir. Aynı zamanda kültür ve sanatın da başkenti olan Paris dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Özellikle Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali'ni görmek için dünyanın dört bir yanından insanlar Paris'e akın ediyor. Özellikle romantik bir tatil geçirmek isteyen çiftlerin de vazgeçilmez yurt dışı tatili adresi.

Paris Kasım ayında beyaza büründü. Kar manzarası şehrin romantizmine romantizm kattı. Kar yağışının etkisi altına giren Paris sokaklarının görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.