Robotlar Dünyayı Ele Geçirmeden Önce Yaptırmamız Gereken 10 İş
Toplanın, robotlar dünyayı ele geçirmeden önce onlara yaptırabileceğimiz birbirinden mantıklı şeyleri özenle düşündük ve listeledik. Onlar bizi yönetmeden önce biz onlara ne yaptırabiliriz? Hadi bakalım bir robot görev listesine çıkalım! Siz ne yaptırırdınız? Yorumlara yazmayı unutmayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cam silme görevini devretmek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Koli koli su taşıtmak
3. Evcil dostlarımızın tuvaletini temizletmek
4. Çorapları eşleriyle eşleştirmek
5. Uzun telefon görüşmeleri yapmak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kombi ve Wi-Fi resetlemek
7. Kırışık gömlekleri ütülemek
8. Evdeki bitkileri sulamak
9. Tatil dönüşü valizi boşaltmak
10. Hem süpürüp hem yerleri sildirmek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın