onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Robotlar Dünyayı Ele Geçirmeden Önce Yaptırmamız Gereken 10 İş

etiket Robotlar Dünyayı Ele Geçirmeden Önce Yaptırmamız Gereken 10 İş

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.08.2025 - 12:01

Toplanın, robotlar dünyayı ele geçirmeden önce onlara yaptırabileceğimiz birbirinden mantıklı şeyleri özenle düşündük ve listeledik. Onlar bizi yönetmeden önce biz onlara ne yaptırabiliriz? Hadi bakalım bir robot görev listesine çıkalım! Siz ne yaptırırdınız? Yorumlara yazmayı unutmayın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cam silme görevini devretmek

Yüksek pencereleri silerken her seferinde şikayet edenler buraya! Düşme korkusu olmadan, yorulmadan bunu robotlara yaptırabiliriz. Robot dostlarımız kollarını uzatıp hiç yorulmadan tüm camları silse biz de kahvemizi içsek... Çok iyi olurdu!

2. Koli koli su taşıtmak

Sadece koli koli su taşıtmak değil damacana da taşıtmak olabilir. Kollarımız kopmadan önce sevgili robotlarımız bu suları şöyle tek elleriyle taşısa da biz hiç yorulmasak... Gerçekten çok iyi olmaz mıydı?

3. Evcil dostlarımızın tuvaletini temizletmek

Kedi kumu temizlemek ya da köpek kakasını poşetlemek… Kabul edelim bu bazen çok sıkıcı olabiliyor. Gerçekten de modern dünyanın en büyük angaryalarından da diyebiliriz. İşte tam bu noktada metal burunlarıyla robotlar bu işi bizim yerimize halledebilir.

4. Çorapları eşleriyle eşleştirmek

Çamaşırdan çıkan çoraplar ve onların eşleri... Kalanları bir türlü bulamıyoruz... Kimse de yerlerini bilmiyor. İşte tam bu anda robot yapay zekasıyla girse ve tüm çorapları eşleştirse, kayıp çorapları bulsa. Gerçekten hayatımız kolaylaşır!

5. Uzun telefon görüşmeleri yapmak

Bazen sevmediğimiz veya konuşmak istemediğimiz kişilerle robotlarımız konuşsa? Evet o an her şey çok daha keyifli olurdu. Biz de o sırada tüm işlerimizi kolayca halledebilirdik. Uzun telefon konuşmalarının kurtarıcıları keşke robotlar olsa!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kombi ve Wi-Fi resetlemek

Bazen kombiler bozulur, Wi-Fi cihazları tam olarak iyi performans göstermez. Oturduğunuz yerden kalkıp oraya gidip resetlemek yerine robotumuzu gönderelim ve her şey çözülsün!

7. Kırışık gömlekleri ütülemek

Ütü masası kur, buharı bekle, kolu düzle… Ütü yaparken zaman duruyor, hayat enerjimiz resmen buhar oluyor. Ama robotlar bunu çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabilir. Hem de hiç sıkılmadan!

8. Evdeki bitkileri sulamak

Tatile gittiğimizde veya bir süre eve uğramadığımızda o bitkileri sulayacak, su durumlarını kontrol edecek bir robot gerçekten de kurtarıcı olabilir. Bizim yerimize o bitkilere bakacak biri hiç de fena olmazdı!

9. Tatil dönüşü valizi boşaltmak

Valiz günlerce öylece yatıyor. Aç, içini boşalt, çamaşırları ayır, hediyelikleri yerleştir… Tatil sonrası depresyonunu katlayan bir görev resmen. Ama robotumuz o valizi boşaltsa, yıkasa ve her şeyi yerli yerine koysa...

10. Hem süpürüp hem yerleri sildirmek

10. Hem süpürüp hem yerleri sildirmek

Halıda ayrı farklı zeminde ayrı temizlik yapsa, evin her yerini temizlese hatta silip süpürse... Zaten bunu yapan bir robot var. Philips robot 2000 serisi ile tertemiz bir eve dönebilirsiniz. Her gün zahmet harcamadan temizliğin sırrını çözdük diyebiliriz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın