onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Retinole Yeni Başlayanlar İçin Mini Rehber: Hangi Oranla Başlamalı, Ne Zaman Artırmalı?

etiket Retinole Yeni Başlayanlar İçin Mini Rehber: Hangi Oranla Başlamalı, Ne Zaman Artırmalı?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
23.11.2025 - 16:31

Retinol, cilt bakım rutinlerine mutlaka eklenmesi gereken bileşenler arasında. Güçlü içeriği ile düzenli kullanımda harikalar yaratan retinol beraberinde dikkatli uygulama adımları getiriyor. Cilt ihtiyaçlarına uygun kullanıldığında daha taze, genç ve parlak görünmeye yardımcı oluyor. 

Eğer siz de retinole yeni başlıyorsanız bu mini rehber ile cildinize en uygun bakım adımlarını atabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Düşük oranlarla başlayın.

Retinol oldukça güçlü bir A vitamini türevidir. Ancak retinole yeni başlayanların, %0.1 ila %0.3 gibi düşük konsantrasyon oranlarıyla başlaması önerilir. Bu oran, cildin retinole alışması için gereken zamanı tanıyacaktır.

2. Haftalık kullanımı sınırlandırın.

Konsantrasyonda olduğu gibi haftalık kullanım sıklığında da düşük başlamak önerilir. Çünkü retinol kullanımındaki altın kural, az başlayıp yavaş ilerlemektir. İlk başta cildinizin retinole alışması ve bu güçlü içerikten en iyi şekilde faydalanması için haftalık kullanımı, 1 veya 2 gece ile sınırlandırabilirsiniz. Bu tür bir rutin, retinolün tazeleyici etkisini maksimize edebilir.

3. Kullanım sıklığını kademeli olarak artırın.

Her cilt retinole farklı sürede alışır. Ancak genel olarak cildin alışması için 1-2 haftalık düzenli kullanım yeterlidir. Cildinizin retinole gösterdiği olumlu tepkileri takip ederek kullanım sıklığını kademeli olarak artırabilirsiniz. Örneğin; haftada 2 gece olmak üzere 2-4 haftalık bir kullanımın ardından, sıklığı haftada 3 kereye çıkarabilirsiniz. Bu takip sistemi sayesinde retinolü, yeterli süre sonunda günlük rutine ekleyebilirsiniz.

4. Bezelye büyüklüğüyle başlayın.

Yeni başlayanlar için ideal retinol kullanım oranı da oldukça düşüktür. Yeni başladığınız her üründe olduğu gibi retinolü de önce ufak bir bölümde deneyip olası tepkileri kontrol etmeniz gerekir. Bezelye büyüklüğünde bir retinol uygulaması, tüm yüz için yeterli olabilir. Çünkü retinol, halihazırda oldukça yoğun bir formüle sahiptir ve düşük oranlarda bile etki gösterebilir.

5. Güneş kremi uygulamasına özen gösterin.

Retinol kullanırken, cildiniz güneş ışınlarından daha fazla etkilenir. Dolayısıyla retinol uygulamasının ardından dışarı çıkacağınız zamanlarda, güneş kremini ihmal etmemeniz gerekir. Aslında retinol uygulamasının ardından, cildin doğrudan güneşe maruz kalması önerilmez. Bu nedenle güneş kremi, havanın kapalı olduğu günlerde bile atlamamanız gereken bir adımdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sadece akşamları kullanmaya çalışın.

Retinolü akşam rutinlerine dahil etmek daha doğrudur. Bu sayede güneşten veya çevresel etmenlerden doğacak olası riskler önlenebilir. Akşam kullanımının ardından gelen uyku sürecinde de cilt kendini tazelemeye devam eder. Bu da retinolün daha etkili olmasına katkı sağlayabilir.

7. Uygulama sırasına dikkat edin.

Retinolden gereken faydayı sağlamak için uygulama sırasına dikkat etmeniz gerekir. Cildinizi, cilt tipine uygun ürünlerle temizleyip kuruladıktan sonra retinol uygulamasına geçebilirsiniz. Ardından ise nemlendirmeyi unutmamalısınız. Ayrıca göz ve dudak çevresi gibi ince deriye sahip bölgelere retinol uygulamaktan da kaçınmalısınız.

8. Nem takviyesini unutmayın.

Retinol, cildin tazelenmesine yardımcı olarak kırışık görünümü azaltmada etkilidir. Bunu sahip olduğu yoğun içerik sayesinde gerçekleştirir. Bu nedenle retinolün ardından gözenekleri tıkamayan bir nemlendirici kullanmanız gerekir. Bu sayede oluşabilecek kuruluk hissi önlenebilir ve cildin esnek yapısı daha iyi korunabilir.

9. Asitlerden kaçının.

Retinolü kullanırken AHA/BHA gibi diğer güçlü asitleri ve bileşenleri kullanmamanız gerekir. Peeling etkili ürünler de bunlar arasındadır. Çünkü güçlü bileşenlerin bir arada kullanılması, cildi hassaslaştırabilir. AHA/BHA gibi yoğun formüller ile retinol için farklı günler belirlemek daha doğrudur.

10. Cildinizi dinleyin.

Her koşulda cildinizi dinlemeniz gerekir. Özellikle ilk haftalarda ciltte kuruluk hissi oluşması normal karşılanır. Ancak her ürünün yoğunluğu ve her cildin vereceği tepki bir diğerinden farklıdır. İçeriği temiz ve güvenilir olan ürünler kullandığınız, başlangıç adımlarına dikkat ettiğiniz sürece retinolden yüksek fayda sağlayabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın