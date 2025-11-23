Retinole Yeni Başlayanlar İçin Mini Rehber: Hangi Oranla Başlamalı, Ne Zaman Artırmalı?
Retinol, cilt bakım rutinlerine mutlaka eklenmesi gereken bileşenler arasında. Güçlü içeriği ile düzenli kullanımda harikalar yaratan retinol beraberinde dikkatli uygulama adımları getiriyor. Cilt ihtiyaçlarına uygun kullanıldığında daha taze, genç ve parlak görünmeye yardımcı oluyor.
Eğer siz de retinole yeni başlıyorsanız bu mini rehber ile cildinize en uygun bakım adımlarını atabilirsiniz.
1. Düşük oranlarla başlayın.
2. Haftalık kullanımı sınırlandırın.
3. Kullanım sıklığını kademeli olarak artırın.
4. Bezelye büyüklüğüyle başlayın.
5. Güneş kremi uygulamasına özen gösterin.
6. Sadece akşamları kullanmaya çalışın.
7. Uygulama sırasına dikkat edin.
8. Nem takviyesini unutmayın.
9. Asitlerden kaçının.
10. Cildinizi dinleyin.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
