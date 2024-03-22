Regl Olduğunu İddia Eden Trans Kadının Ağrı Çektiği Video Tartışma Yarattı!
Regl Olduğunu İddia Eden Trans Kadının Ağrı Çektiği Video Tartışma Yarattı!
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Yurt dışında başlayan ve daha sonra ülkemizde de konuşulan translar ve feministler arasında yaşanan tartışmaları hepimiz az çok sosyal medyada takip ediyoruz. Trans kadın sporcuların müsabakalarda biyolojik kadınlarla aynı kategoride yarışması ve derece elde etmeleri çok konuşulmuştu.
Şimdi ise yeni bir konu sosyal medyada alevlendi. Trans kadınlar regl olduklarını ve biyolojik kadınlar gibi ağrı çektiklerini iddia edince ortalık coştu.
Hatta yabancı bir trans kadın regl ağrısı çektiğini anları TikTok hesabında paylaştı.
Biyolojik kadınlar ise bu duruma tepki gösterdi ve trans kadınların bilimsel olarak regl olamadıklarını belirtti.
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