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Prof. Dr. Hakan Kara'dan Dikkat Çeken Analiz "Kurdan Enflasyona Geçişte Neredeyse 1990'lara Dönmüş Durumdayız"

Prof. Dr. Hakan Kara'dan Dikkat Çeken Analiz "Kurdan Enflasyona Geçişte Neredeyse 1990'lara Dönmüş Durumdayız"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.02.2024 - 22:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 'TL'nin değerinin düşürülmesi ihraca çözüm olmaz' diyerek açıklamada bulundu. Kara'nın açıklamasında 'kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız.' ifadelerine yer verdi. Peki, bu ne anlama geliyor? 

İşte, Prof. Dr. Hakan Kara'nın o açıklaması...

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Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kara, X üzerinden yaptığı paylaşımda, 'İçinden geçtiğimiz dönemde TL’nin değerinin düşürülmesi ihracata çözüm olmaz, sadece çok kısa nefes aldırır.' ifadelerine yer verdi. 

Yaptığı paylaşımla takipçilerine, son yıllarda yaşanan dövize bağlı enflasyon artışının ne durumda olduğunu anlattı.

TCMB eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "2021'de başlatılan aşırı negatif reel faiz politikası nedeniyle kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız" açıklamasıyla dikkat çekti.

TCMB eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "2021'de başlatılan aşırı negatif reel faiz politikası nedeniyle kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız" açıklamasıyla dikkat çekti.

Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kurdaki 1 T'lik artışın enflasyona etkisini grafikle aktardı.

Paylaşımında: "Rekabetçiliği sağlayamadığımız gibi yüksek enflasyon ve gelir dağılımında bozulma ile baş başa kalıyoruz." yorumunda bulundu.

Paylaşımında: "Rekabetçiliği sağlayamadığımız gibi yüksek enflasyon ve gelir dağılımında bozulma ile baş başa kalıyoruz." yorumunda bulundu.

İşte, Prof. Dr. Hakan Kara'nın o açıklaması: 

'İçinden geçtiğimiz dönemde TL’nin değerinin düşürülmesi ihracata çözüm olmaz, sadece çok kısa nefes aldırır.

Çünkü enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları bozulduğu için döviz kurundan enflasyona geçiş tarihi zirvelerde seyrediyor. 👇

Bundan on sene önce %10'luk kur artışı enflasyonu 1,5 puan artırırken son dönemde bu değerin %5'lere kadar geldiğini ve bunun oldukça hızlı gerçekleştiğini buluyoruz. 2021'de başlatılan aşırı negatif reel faiz politikası nedeniyle kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız.

Bu ne anlama geliyor? Enflasyon yüksek kaldığı sürece kurdaki artış hızlıca içerdeki üretim maliyetlerine yansıyor. Kurla gelen ihracat fiyat rekabeti kısa sürede enflasyonla geri veriliyor. Rekabetçiliği sağlayamadığımız gibi yüksek enflasyon ve gelir dağılımında bozulma ile baş başa kalıyoruz.

Bu sarmalı kırmak için, güven veren bir programla kurumlar arası eşgüdümü artırarak öncelikle enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını düzeltmek gerekiyor.'

İşte, Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım

İşte, Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım
twitter.com

Kara, paylaşımında hesaplamalara temel oluşturan çalışma için takipçilerini 'Enflasyon dinamiklerindeki değişim: Döviz kuru geçişkenliği güçleniyor mu?' başlıklı çalışmasına yönlendirdi.

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