Prof. Dr. Hakan Kara'dan Dikkat Çeken Analiz "Kurdan Enflasyona Geçişte Neredeyse 1990'lara Dönmüş Durumdayız"
Prof. Dr. Hakan Kara'dan Dikkat Çeken Analiz "Kurdan Enflasyona Geçişte Neredeyse 1990'lara Dönmüş Durumdayız"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 'TL'nin değerinin düşürülmesi ihraca çözüm olmaz' diyerek açıklamada bulundu. Kara'nın açıklamasında 'kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız.' ifadelerine yer verdi. Peki, bu ne anlama geliyor?
İşte, Prof. Dr. Hakan Kara'nın o açıklaması...
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Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
TCMB eski baş ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "2021'de başlatılan aşırı negatif reel faiz politikası nedeniyle kurdan enflasyona geçişte neredeyse 1990'lara dönmüş durumdayız" açıklamasıyla dikkat çekti.
Paylaşımında: "Rekabetçiliği sağlayamadığımız gibi yüksek enflasyon ve gelir dağılımında bozulma ile baş başa kalıyoruz." yorumunda bulundu.
İşte, Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım
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