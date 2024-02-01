TEPAV Hesapladı! İşveren ile İşçi Arasındaki Makas Açılıyor "Yükseköğretim Mezunları Gelir Kaybı Yaşıyor"

Gelir eşitsizliğinin nasıl arttığını anlamak için, eşdeğer fert gelirine göre sıralanan %5'lik grupların toplam gelirden aldığı payın değişimine bakılmış. Görselde de görebilceğiniz verilere göre, 2005-2022 yılları arasında, en yoksul ilk 6 grup ve en zengin grup, gelirden daha fazla pay alırken, 7-19 arasındaki 13 grup daha az pay aldı. Bu durum, yoksulların ortalamaya yaklaştığını, ortalamada bir düşüş yaşandığını ve en zenginlerin daha da zenginleştiğini gösteriyor. Bu, iki kutuplu gelir yapısını besleyen bir trend.

Son iki yılda ise, en yoksul %5 ve en zengin %10'luk gruplar hariç, tüm grupların toplam eşdeğer fert gelirinden aldığı pay azaldı.