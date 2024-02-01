TEPAV Hesapladı! İşveren ile İşçi Arasındaki Makas Açılıyor "Yükseköğretim Mezunları Gelir Kaybı Yaşıyor"
TEPAV Hesapladı! İşveren ile İşçi Arasındaki Makas Açılıyor "Yükseköğretim Mezunları Gelir Kaybı Yaşıyor"
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yaptığı hesaplamalar üniversite mezunlarının gelir kaybını ortaya koydu. Yapılan çalışma üniversite mezunlarının diğer eğitim düzeyi gruplarına kıyasla gelir kaybettiği dikkat çekti! Gelir dağılımının da bozulduğuna işaret etti.
İşte, TEPAV'ın TÜİK verileriyle yaptığı hesaplamalar...
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TEPAV, TÜİK verilerini analiz etti: "Türkiye’de gelir eşitsizliği artıyor ve orta gelirliler yoksullaşıyor."
Gelir eşitsizliğini ölçen Gini katsayısı, son 18 yılın en yüksek seviyesine çıktı!
Gelir dağılımı bozuldu: Yoksullar ortalamaya yaklaştı ve en zenginler daha da zenginleşti!
Eğitimin getirisi azalmaya devam ediyor!
TEPAV'ın analizine göre: Yükseköğretim derecesi sahiplerinin ortalama geliri lise mezunlarının ortalama gelirinden 2012’de yüzde 77 fazlayken 2022’de sadece 38 fazla.
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TEPAV verilerine göre, işveren-işçi makası da açılıyor!
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