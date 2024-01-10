2024 Yılında Küresel İşsizlik Oranı Artacak! ILO Raporu Sosyal Eşitsizliğin de Artacağına İşaret Ediyor!
2024 Yılında Küresel İşsizlik Oranı Artacak! ILO Raporu Sosyal Eşitsizliğin de Artacağına İşaret Ediyor!
Kaynak: https://www.ilo.org/global/about-the-...
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 'Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024' raporunu yayınladı. Raporda yer alan verilere göre 2024 yılında küresel işsizlik oranı artacak! 2024 yılında iş arayan kişi sayısının 2 milyon artması bekleniyor. İşgücü piyasası gürünümü ve küresel işsizliğin daha da artacağına ilişkin öngörünün yanı sıra çalışan yoksulluğunda da yükselmenin devam edeceği düşünülüyor.
İşte, detaylar...
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan "Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024" raporuna göre: Bu yıl küresel işsizlik artacak ve giderek artan sosyal eşitsizlikler ise dikkat çekecek.
ILO'nun yayınladığı rapora göre, hem işsizlik oranı hem de iş açığı oranı, yani iş arayan işsiz kişilerin sayısı, pandemi öncesi dönemin altına gerilemiş durumda.
İş arayan sayısının 2024 yılında 2 milyon artacağı öngörülüyor!
Hızlı düzelme ise mümkün görünmüyor!
Çalışan yoksulluğunda artış sürecek!
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ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, “Bu rapor, işgücü piyasası rakamlarının arkasına bakıyor ve ortaya çıkardığı şey büyük endişe kaynağı olmalı. Bu dengesizlikler artık sadece pandemik toparlanmanın bir parçası değil, aynı zamanda yapısalmış gibi görünmeye başlıyor” diyerek sosyal adaletsizlik konusuna dikkat çekiyor.
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Gençlee iş beyenmeyyola, hağısına soosağ ması başı iş isteyyola