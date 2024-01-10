2024 Yılında Küresel İşsizlik Oranı Artacak! ILO Raporu Sosyal Eşitsizliğin de Artacağına İşaret Ediyor!

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 'Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024' başlıklı raporu, küresel işsizlik ve iş açığı konularında önemli bulgular sunuyor. Bu bulgular, pandemi öncesi döneme kıyasla bu iki alanın belirgin bir düşüş gösterdiğini, ancak 2024 yılına kadar küresel işsizlik oranının artacağı ve üretkenlikteki durgunluk ile artan eşitsizliklerin kaygı verici boyutlara ulaşacağı yönünde.

Raporda, işgücü piyasalarının ekonomik zorluklara karşı gösterdiği direnç dikkat çekiyor. Ancak, yeni ortaya çıkan kırılgan durumlar ve ardı ardına gelen krizler, sosyal adaletin daha da güçlenmesi umutlarını zayıflatıyor. Bu durum, pandemi sonrası dönemde ekonomik toparlanmanın dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor.