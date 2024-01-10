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2024 Yılında Küresel İşsizlik Oranı Artacak! ILO Raporu Sosyal Eşitsizliğin de Artacağına İşaret Ediyor!

2024 Yılında Küresel İşsizlik Oranı Artacak! ILO Raporu Sosyal Eşitsizliğin de Artacağına İşaret Ediyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.01.2024 - 23:50 Son Güncelleme: 10.01.2024 - 23:56

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 'Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024' raporunu yayınladı. Raporda yer alan verilere göre 2024 yılında küresel işsizlik oranı artacak! 2024 yılında iş arayan kişi sayısının 2 milyon artması bekleniyor. İşgücü piyasası gürünümü ve küresel işsizliğin daha da artacağına ilişkin öngörünün yanı sıra çalışan yoksulluğunda da yükselmenin devam edeceği düşünülüyor.  

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.ilo.org/global/about-the-...
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan "Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024" raporuna göre: Bu yıl küresel işsizlik artacak ve giderek artan sosyal eşitsizlikler ise dikkat çekecek.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayımlanan "Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024" raporuna göre: Bu yıl küresel işsizlik artacak ve giderek artan sosyal eşitsizlikler ise dikkat çekecek.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 'Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2024' başlıklı raporu, küresel işsizlik ve iş açığı konularında önemli bulgular sunuyor. Bu bulgular, pandemi öncesi döneme kıyasla bu iki alanın belirgin bir düşüş gösterdiğini, ancak 2024 yılına kadar küresel işsizlik oranının artacağı ve üretkenlikteki durgunluk ile artan eşitsizliklerin kaygı verici boyutlara ulaşacağı yönünde.

Raporda, işgücü piyasalarının ekonomik zorluklara karşı gösterdiği direnç dikkat çekiyor. Ancak, yeni ortaya çıkan kırılgan durumlar ve ardı ardına gelen krizler, sosyal adaletin daha da güçlenmesi umutlarını zayıflatıyor. Bu durum, pandemi sonrası dönemde ekonomik toparlanmanın dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor.

ILO'nun yayınladığı rapora göre, hem işsizlik oranı hem de iş açığı oranı, yani iş arayan işsiz kişilerin sayısı, pandemi öncesi dönemin altına gerilemiş durumda.

ILO'nun yayınladığı rapora göre, hem işsizlik oranı hem de iş açığı oranı, yani iş arayan işsiz kişilerin sayısı, pandemi öncesi dönemin altına gerilemiş durumda.

2023 yılında %5,1 olarak belirlenen küresel işsizlik oranı, 2022 yılındaki %5,3'lük oranın hafif altında kalarak, sınırlı bir iyileşme göstermiş. Küresel iş açığı ve işgücüne katılım oranları da 2023 yılında bir iyileşme trendi göstermiş. Bu bulgular, küresel işgücü piyasasının durumunu ve gelecekteki eğilimlerini anlamak için değerli bir kaynak oluşturuyor.

İş arayan sayısının 2024 yılında 2 milyon artacağı öngörülüyor!

İş arayan sayısının 2024 yılında 2 milyon artacağı öngörülüyor!

Gelin, şimdi de küresel işgücü piyasasının durumu ve işsizlik oranlarındaki artış konusunda 2024 yılına ilişkin verilere göz atalım. 

2024 yılına gelindiğinde, iş arayanların sayısının 2 milyon kişi artması ve bu durumun küresel işsizlik oranını 2023 yılındaki yüzde 5,1 seviyesinden yüzde 5,2'ye yükselteceği öngörülüyor.

Hızlı düzelme ise mümkün görünmüyor!

Hızlı düzelme ise mümkün görünmüyor!

G20 ülkelerinde net gelirlerde yaşanan düşüş ve yaşam standartlarında enflasyon nedeniyle meydana gelen gerileme, genel ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor. Bu durumun hızla düzeltilmesinin ise pek olası olmadığı öngörülüyor.

Çalışan yoksulluğunda artış sürecek!

Çalışan yoksulluğunda artış sürecek!

2020 yılından itibaren hızlı bir şekilde azalmaya başlayan aşırı yoksulluk seviyelerine rağmen, 2023 yılında kişi başı satın alma gücü paritesine göre günlük 2,15 Amerikan Doları veya daha az gelire sahip olan çalışanların sayısı yaklaşık olarak 1 milyon artış gösterdi. Benzer şekilde, günlük 3,65 Amerikan Doları veya daha az gelire sahip olan orta düzey yoksullukta yaşayan çalışanların sayısı da 8,4 milyon artış gösterdi.

Raporda yer alan bu verilere göre, gelir eşitsizliğinin artışı dikkat çekiyor. Bu da çalışan yoksulluğunun artacağına işaret ediyor.

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ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, “Bu rapor, işgücü piyasası rakamlarının arkasına bakıyor ve ortaya çıkardığı şey büyük endişe kaynağı olmalı. Bu dengesizlikler artık sadece pandemik toparlanmanın bir parçası değil, aynı zamanda yapısalmış gibi görünmeye başlıyor” diyerek sosyal adaletsizlik konusuna dikkat çekiyor.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, “Bu rapor, işgücü piyasası rakamlarının arkasına bakıyor ve ortaya çıkardığı şey büyük endişe kaynağı olmalı. Bu dengesizlikler artık sadece pandemik toparlanmanın bir parçası değil, aynı zamanda yapısalmış gibi görünmeye başlıyor” diyerek sosyal adaletsizlik konusuna dikkat çekiyor.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun açıklamaları ve rapora göre, gençler arasındaki işsizlik oranları, endişe verici sayılabilecek bir seviyelere ulaşıyor. İş gücü verimliliğinin artışında da yavaşlama gözleniyor. Sosyal eşitsizlikle ortadan kaldırılmadığı sürece, sürdürülebilir bir iyileşmenin söz konusu olmayacağı düşünülüyor.

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Erkin esenn

Gençlee iş beyenmeyyola, hağısına soosağ ması başı iş isteyyola