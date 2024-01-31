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2024 Yılının İlk Halka Arzlarına Onay Geldi! SPK'dan Pasifik Donanım ve Bor Şeker Halka Arzına Onay!

2024 Yılının İlk Halka Arzlarına Onay Geldi! SPK'dan Pasifik Donanım ve Bor Şeker Halka Arzına Onay!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.01.2024 - 23:11

Borsa yatırımcılarının beklediği haber geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2024 yılının ilk halka arz başvurusu onaylarını verdi. Haftalık SPK bülteninde yer alan karar göre, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arz başvuruları onaylandı. 

İşte, detaylar...

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Sermaye Piyasası Kurulu, 2024 yılının ilk halka arz başvurusu onaylarını verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 2024 yılının ilk halka arz başvurusu onaylarını verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteni yayımlandı. 2024/7 nolu bültende yer alan bilgiye göre iki şirket halka arz oluyor. Yılın ilk halka arzları teknoloji ve gıda sektöründe yer alıyor: 

  • 1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulan Bor Şeker halka arz oluyor. 

  • 2015 yılında kurulan bilişim şirketi Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş halka arz oluyor.

Bor Şeker A.Ş. Halka Arz Bilgileri

Bor Şeker A.Ş. Halka Arz Bilgileri

Bor Şeker şirketinin sermayesini 200 milyon TL'den 240 milyon TL'ye çıkarması sırasında, 40 milyon TL'lik yeni pay oluşmuştur. Sermaye artımı yöntemiyle oluşturulan payların yanı sıra, mevcut ortaklardan Emir Haktan Dişli'ye ait 15 milyon TL nominal değerli C grubu paylar ve Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait 15 milyon TL nominal değerli C grubu paylar olmak üzere toplamda 70 milyon TL'lik bir payın satışı yapılacak. 

Satışa sunulan payların nominal değeri 1 TL olup, sabit satış fiyatı ise 26,54 TL olarak belirlenmiştir.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Bilgileri

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Bilgileri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde belirtildiği üzere, teknoloji şirketi Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri, sermayesini 120 milyon TL'den 134 milyon TL'ye çıkaracak. Bu artırım sürecinde, 14 milyon TL'lik yeni pay oluşacak.

Bunun yanı sıra, mevcut ortaklardan Fatih Erdoğan'a ait 4 milyon 333 bin 334 TL nominal değerli B grubu paylar, Abdulkerim Fırat'ın sahip olduğu 4 milyon 333 bin 333 TL nominal değerli B grubu paylar ve Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu 4 milyon 333 bin 333 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplamda 27 milyon TL'lik bir payı temsil edecek.

Satışa sunulan payların nominal değeri 1 TL olup, sabit satış fiyatı ise 35 TL olarak belirlenmiştir.

Yılın ilk halka arzlarının tarihleri henüz belli olmadı.

Yılın ilk halka arzlarının tarihleri henüz belli olmadı.

Yılın ilk halka arzlarının halka açıklık oranı ve halka arz büyüklüğü ise belli oldu. 

  • Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz büyüklüğü 945 milyon TL olacak. Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranı 20.15 olacak. 

  • Bor Şeker A.Ş. halka arz büyüklüğü 1,85 milyar TL olacak. Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 29.17 olacak.

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