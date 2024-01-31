2024 Yılının İlk Halka Arzlarına Onay Geldi! SPK'dan Pasifik Donanım ve Bor Şeker Halka Arzına Onay!
2024 Yılının İlk Halka Arzlarına Onay Geldi! SPK'dan Pasifik Donanım ve Bor Şeker Halka Arzına Onay!
Borsa yatırımcılarının beklediği haber geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2024 yılının ilk halka arz başvurusu onaylarını verdi. Haftalık SPK bülteninde yer alan karar göre, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arz başvuruları onaylandı.
İşte, detaylar...
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Sermaye Piyasası Kurulu, 2024 yılının ilk halka arz başvurusu onaylarını verdi.
Bor Şeker A.Ş. Halka Arz Bilgileri
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Bilgileri
Yılın ilk halka arzlarının tarihleri henüz belli olmadı.
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