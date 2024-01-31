2024 Yılının İlk Halka Arzlarına Onay Geldi! SPK'dan Pasifik Donanım ve Bor Şeker Halka Arzına Onay!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde belirtildiği üzere, teknoloji şirketi Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri, sermayesini 120 milyon TL'den 134 milyon TL'ye çıkaracak. Bu artırım sürecinde, 14 milyon TL'lik yeni pay oluşacak.

Bunun yanı sıra, mevcut ortaklardan Fatih Erdoğan'a ait 4 milyon 333 bin 334 TL nominal değerli B grubu paylar, Abdulkerim Fırat'ın sahip olduğu 4 milyon 333 bin 333 TL nominal değerli B grubu paylar ve Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu 4 milyon 333 bin 333 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplamda 27 milyon TL'lik bir payı temsil edecek.

Satışa sunulan payların nominal değeri 1 TL olup, sabit satış fiyatı ise 35 TL olarak belirlenmiştir.