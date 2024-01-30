Aracı Kurumların Model Portföylerinde En Çok Yer Alan Hisse Senetleri Belli Oldu!

Turkcell için en yüksek hedef 103 TL olarak belirlendi. Listede yer alan diğer şirketler için de ortalama hedefler açıklandı. Buna göre,

BİM için 437,04 TL, THY için 375,72 TL, Migros için 519,74 TL, YKB için 28,71 TL, Mavi Giyim için 176,82 TL, Akbank için 50,98 TL, Sabancı Holding için 103,46 TL, TAV Havalimanları için 192,72 TL, Coca-Cola İçecek için 683,38 TL ve Kardemir D için 40,18 TL ve Tüpraş için 208,84 TL hedef fiyat belirlendi.