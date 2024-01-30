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Aracı Kurumların Model Portföylerinde En Çok Yer Alan Hisse Senetleri Belli Oldu!

Aracı Kurumların Model Portföylerinde En Çok Yer Alan Hisse Senetleri Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.01.2024 - 19:37

Yılın ilk ayı sona ererken aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetleri belli oldu. 2023 yılının sonunda model portföylerde en çok yer alan ilk iki şirket Turkcell ve BİM olmuştu. Ocak 2024'te de listenin ilk sırası değişmedi. Foreks Haber tarafından takip edilen model portföyler ve öneri listelerine göre, Ocak ayında en çok beğenilen şirketler ise dikkat çekti. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.foreks.com/haber/detay/65...
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Ocak ayının sonuna yaklaştık, aracı kurumların model portföylerinde en çok yer alan hisseler belli oldu.

Ocak ayının sonuna yaklaştık, aracı kurumların model portföylerinde en çok yer alan hisseler belli oldu.

Gelin, ilk olarak Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi Ernst & Young (EY), 'EY Küresel Halka Arz Trendleri Raporu'nda yer alan verilere göz atalım. Rapora göre Türkiye 2023 yılında, halka arz sayısında yüzde 120, halka arz gelirlerinde yüzde 163'lük bir artışla lider konumda yer alıyor. 

Ayrıca 2024 yılında Türkiye'nin halka arzlardan elde ettiği gelirin 2.9 milyar dolar olduğuna işaret edildi. Hisse senetleri ve halka arzların yatırımcının gündeminde yer aldığı bugün, 2024 yılının ilk ayınının sonuna ait model portföyler de dikkat çekti. Ocak ayı verilerine göre aracı kurumların model portföylerinde en çok yer verdikleri hisse senetleri belli oldu.

EY Küresel Halka Arz Trendleri Raporuna İlişkin Verileri Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Model portföy ve öneri listelerine ait verilere göre 12 şirket dikkat çekti!

Model portföy ve öneri listelerine ait verilere göre 12 şirket dikkat çekti!

Foreks Haber tarafından takip edilen 27 model portföy ve öneri listelerine ait veriler paylaşıldı. Haberde yer alan verilere göre, takip edilen model portföylerde toplam 71 farklı hisse senedi yer buldu. 

2023 yılının sonunda model portföylerde en çok yer alan ilk iki sıradaki hisse senedi yeni yılda da listede: Turkcell ve BİM

Gelin, listeye göz atalım... 👇

İşte, Ocak 2024'ün en çok beğenilen hisseleri

İşte, Ocak 2024'ün en çok beğenilen hisseleri

  • Turkcell (TCELL)

  • BIM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

  • Türk Hava Yolları (THYAO)

  • Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

  • Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK)

  • Mavi Giyim (MAVI)

  • Akbank (AKBNK)

  • Sabancı Holding (SAHOL)

  • TAV Havalimanları (TAVHL)

  • Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

  • Kardemir D (KRDMD)

  • Tüpraş Petrol Rafinerileri (TUPRS)

En çok beğenilen hisse Turkcell oldu!

En çok beğenilen hisse Turkcell oldu!

Foreks Haber'in takip ettiği 25 model portföyün 17'sinde Turkcell, 14'ünde BİM yer aldı. Bunun yanı sıra yılın ilk ayında en çok beğenilen hisse senetlerinden: THY 14, Migros 12, YKB 12, Mavi Giyim 10, Akbank 9, Sabancı Holding 9, TAV Havalimanları 9, Coca-Cola İçecek 8, Kardemir 8, Tüpraş 8 model portföyde yer buldu.

En çok beğenilen hisse senetlerinden Kardemir D, yüzde 51,85 ile en yüksek getiri vaat eden pay oldu!

En çok beğenilen hisse senetlerinden Kardemir D, yüzde 51,85 ile en yüksek getiri vaat eden pay oldu!

Turkcell için en yüksek hedef 103 TL olarak belirlendi. Listede yer alan diğer şirketler için de ortalama hedefler açıklandı. Buna göre,

BİM için 437,04 TL, THY için 375,72 TL, Migros için 519,74 TL, YKB için 28,71 TL, Mavi Giyim için 176,82 TL, Akbank için 50,98 TL, Sabancı Holding için 103,46 TL, TAV Havalimanları için 192,72 TL, Coca-Cola İçecek için 683,38 TL ve Kardemir D için 40,18 TL ve Tüpraş için 208,84 TL hedef fiyat belirlendi.

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