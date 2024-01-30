Aracı Kurumların Model Portföylerinde En Çok Yer Alan Hisse Senetleri Belli Oldu!
Aracı Kurumların Model Portföylerinde En Çok Yer Alan Hisse Senetleri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.foreks.com/haber/detay/65...
Yılın ilk ayı sona ererken aracı kurumların model portföylerinde yer alan hisse senetleri belli oldu. 2023 yılının sonunda model portföylerde en çok yer alan ilk iki şirket Turkcell ve BİM olmuştu. Ocak 2024'te de listenin ilk sırası değişmedi. Foreks Haber tarafından takip edilen model portföyler ve öneri listelerine göre, Ocak ayında en çok beğenilen şirketler ise dikkat çekti.
İşte, detaylar...
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Ocak ayının sonuna yaklaştık, aracı kurumların model portföylerinde en çok yer alan hisseler belli oldu.
Model portföy ve öneri listelerine ait verilere göre 12 şirket dikkat çekti!
İşte, Ocak 2024'ün en çok beğenilen hisseleri
En çok beğenilen hisse Turkcell oldu!
En çok beğenilen hisse senetlerinden Kardemir D, yüzde 51,85 ile en yüksek getiri vaat eden pay oldu!
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