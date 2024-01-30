Dünya'da Düşüş Türkiye'de Yükseliş Dikkat Çekti! Peki 2024'te Küresel Halka Arz Piyasasını Neler Bekliyor?
Dünya'da Düşüş Türkiye'de Yükseliş Dikkat Çekti! Peki 2024'te Küresel Halka Arz Piyasasını Neler Bekliyor?
Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi Ernst & Young (EY), 'EY Küresel Halka Arz Trendleri Raporunu' yayınladı. Raporda, halka arz piyasasının trendleri ile birlikte 2024 yılının görünümünü ortaya koyacak küresel veriler analiz edildi. Dünya Gazetesi'nde incelenen raporda en dikkat çekici nokta ise dünyada düşüşe geçen halka arzların Türkiye'de yükselişe geçmesi oldu.
İşte, detaylar...
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Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi Ernst & Young (EY), "EY Küresel Halka Arz Trendleri Raporu" yayınlandı.
İşte, dünya genelinde yüzde 8 azalan halka arz gelirleri ve Türkiye'nin halka arz raporu!
Halka arz işlem hacminde artış rekoru: Türkiye, Endonezya ve Malezya'da!
2024'te Türkiye'de gerçekleşen halka arzlar 2.9 milyar dolarlık bir gelir sağladı.
2024 yılında küresel halka arz piyasasında canlanma bekleniyor. Fakat bunun için uyarılar da yapılıyor!
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