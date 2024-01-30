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Dünya'da Düşüş Türkiye'de Yükseliş Dikkat Çekti! Peki 2024'te Küresel Halka Arz Piyasasını Neler Bekliyor?

Dünya'da Düşüş Türkiye'de Yükseliş Dikkat Çekti! Peki 2024'te Küresel Halka Arz Piyasasını Neler Bekliyor?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.01.2024 - 14:32

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi Ernst & Young (EY), 'EY Küresel Halka Arz Trendleri Raporunu' yayınladı. Raporda, halka arz piyasasının trendleri ile birlikte 2024 yılının görünümünü ortaya koyacak küresel veriler analiz edildi. Dünya Gazetesi'nde incelenen raporda en dikkat çekici nokta ise dünyada düşüşe geçen halka arzların Türkiye'de yükselişe geçmesi oldu. 

İşte, detaylar...

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Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi Ernst & Young (EY), "EY Küresel Halka Arz Trendleri Raporu" yayınlandı.

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi Ernst & Young (EY), "EY Küresel Halka Arz Trendleri Raporu" yayınlandı.

EY Küresel Halka Arz Trendleri raporu, 2023 yılında genel olarak halka arzların çoğu gelişmiş piyasada durgunlaşırken, bazı yeni bölgelerin bu alanda öne çıktığını gösteriyor. 

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, ABD ve Avrupa'daki halka arzlar azalırken; Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı ülkelerde halka arz etkinlikleri ve gelirleri artış gösterdi.

İşte, dünya genelinde yüzde 8 azalan halka arz gelirleri ve Türkiye'nin halka arz raporu!

İşte, dünya genelinde yüzde 8 azalan halka arz gelirleri ve Türkiye'nin halka arz raporu!

2023 yılında dünya genelinde halka arz sayısı yüzde 8 azalarak 1.298'e düştü. Bununla birlikte halka arzdan sağlanan gelirler yüzde 33 azalarak 123.2 milyar dolara indi. Ancak Türkiye, hem halka arz sayısı hem de gelirler açısından dikkate değer bir yıl geçirdi. Gelin, bu konuya ilişkin SPK verilerine göz atalım: 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün Aralık 2023'te açıkladığı verilere göre, 2023 yılında 54 şirket halka arz edildi. Gönül, 'Şirketler piyasadan 79,3 milyar lira fon sağladı' açıklamasında bulundu. 

Açıklamada halka arz edilen şirketlerin sektörlerine de yer verildi: 2023 yılında imalat sektöründen 19, enerji ve GYO'dan 9'ar, finansal kuruluşlardan 4, tarımdan 3, diğer sektörlerden ise 10 şirketin halka arz oldu.

Halka arz işlem hacminde artış rekoru: Türkiye, Endonezya ve Malezya'da!

Halka arz işlem hacminde artış rekoru: Türkiye, Endonezya ve Malezya'da!

Türkiye, Endonezya ve Malezya'nın halka arz işlem hacmindeki artışı, 2024'te gelişmekte olan ülkelerin halka arz piyasalarında belirleyici oldu. EY Küresel Halka Arz Trendleri 2023 raporuna göre, son 5 yılda halka arz faaliyetlerinin arttığı bu üç ülke, işlem hacmi ve gelirlerindeki artış ile öne çıktı. 

Türkiye, halka arz sayısında yüzde 120, halka arz gelirlerinde yüzde 163'lük bir artışla lider konumda.

2024'te Türkiye'de gerçekleşen halka arzlar 2.9 milyar dolarlık bir gelir sağladı.

2024'te Türkiye'de gerçekleşen halka arzlar 2.9 milyar dolarlık bir gelir sağladı.

Türkiye, Endonezya ve Malezya'yı, Hindistan, Suudi Arabistan ve Tayland takip ediyor. Ayrıca, raporda Türkiye'deki yeni halka açılan şirketlerin tamamının olumlu getiri sağladığına da işaret edildi.

2024 yılında küresel halka arz piyasasında canlanma bekleniyor. Fakat bunun için uyarılar da yapılıyor!

2024 yılında küresel halka arz piyasasında canlanma bekleniyor. Fakat bunun için uyarılar da yapılıyor!

2024 yılında halka arza hazırlanan şirketlerin, enflasyon, faiz oranları, mevzuat değişiklikleri, ekonomik faaliyetler, jeopolitik gelişmeler, ESG gündemi ve küresel tedarik zincirleri gibi faktörleri dikkate alarak kapsamlı bir çalışması yapmaları öneriliyor. 2023'teki düşüşe rağmen, 2024'te küresel halka arz piyasalarının canlanması bekleniyor.

Piyasaların enflasyon, likidite ve getiri görünümlerini iyileştirerek yatırımcıları halka arzlara geri çekeceği düşünülüyor. Ancak, jeopolitik istikrarsızlıkların devam etmesi, pay piyasaları için olduğu gibi halka arzlara olan güveni sarsabilecek bir risk oluşturabilir.

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