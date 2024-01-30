Dünya'da Düşüş Türkiye'de Yükseliş Dikkat Çekti! Peki 2024'te Küresel Halka Arz Piyasasını Neler Bekliyor?

2023 yılında dünya genelinde halka arz sayısı yüzde 8 azalarak 1.298'e düştü. Bununla birlikte halka arzdan sağlanan gelirler yüzde 33 azalarak 123.2 milyar dolara indi. Ancak Türkiye, hem halka arz sayısı hem de gelirler açısından dikkate değer bir yıl geçirdi. Gelin, bu konuya ilişkin SPK verilerine göz atalım:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün Aralık 2023'te açıkladığı verilere göre, 2023 yılında 54 şirket halka arz edildi. Gönül, 'Şirketler piyasadan 79,3 milyar lira fon sağladı' açıklamasında bulundu.

Açıklamada halka arz edilen şirketlerin sektörlerine de yer verildi: 2023 yılında imalat sektöründen 19, enerji ve GYO'dan 9'ar, finansal kuruluşlardan 4, tarımdan 3, diğer sektörlerden ise 10 şirketin halka arz oldu.