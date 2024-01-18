BIST Temettü Endeksine 31 Şirket Dahil Olurken 10 Şirket Endeksten Çıkarıldı! Peki BIST Temettü Endeksi Nedir?
BIST Temettü Endeksine 31 Şirket Dahil Olurken 10 Şirket Endeksten Çıkarıldı! Peki BIST Temettü Endeksi Nedir?
Borsa İstanbul'dan beklenen paylaşım geldi! Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan paylaşımda BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeks değişiklikleri duyuruldu. Yatırımcılara, şirketlerin temettü dağıtım performanslarına ilişkin bilgi veren endekslerde önemli şirketler yer aldı. İş Bankası, Doğuş Otomotiv, Mavi Giyim, Enka İnşaat gibi şirketler BIST Temettü Endeksine dahil edilirken Ereğli Demir Çelik listeden çıkarıldı. Peki, Temettü Endeksi nedir? Temettü 25 Endeksi nedir? Temettü Endeks listesinde yer alan şirketler hangileri?
İşte, detaylar...
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