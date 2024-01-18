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BIST Temettü Endeksine 31 Şirket Dahil Olurken 10 Şirket Endeksten Çıkarıldı! Peki BIST Temettü Endeksi Nedir?

BIST Temettü Endeksine 31 Şirket Dahil Olurken 10 Şirket Endeksten Çıkarıldı! Peki BIST Temettü Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
18.01.2024 - 20:43 Son Güncelleme: 18.01.2024 - 20:44

Borsa İstanbul'dan beklenen paylaşım geldi! Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan paylaşımda BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endeks değişiklikleri duyuruldu. Yatırımcılara, şirketlerin temettü dağıtım performanslarına ilişkin bilgi veren endekslerde önemli şirketler yer aldı. İş Bankası, Doğuş Otomotiv, Mavi Giyim, Enka İnşaat gibi şirketler BIST Temettü Endeksine dahil edilirken Ereğli Demir Çelik listeden çıkarıldı. Peki, Temettü Endeksi nedir? Temettü 25 Endeksi nedir? Temettü Endeks listesinde yer alan şirketler hangileri? 

İşte, detaylar...

Temettü Endeksi Nedir?

Temettü Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul'da, BIST Temettü Endeksi (XTMTU) ve BIST Temettü 25 Endeksi (XTM25) adı altında iki farklı temettü endeksi hesaplanır. Her iki endeks de, 1 Temmuz 2011 tarihinden bu yana hesaplanmaktadır. Bu endeksler, şirketlerin temettü dağıtım performanslarını takip etmek ve yatırımcılara bu konuda bilgi sağlamak amacıyla oluşturulur. 

BIST Temettü Endeksi, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar gibi borsanın çeşitli pazarlarında işlem gören ve son üç yıl içerisinde nakit temettü dağıtmış olan şirketlerin hisse senetlerinden oluşur. Bu endeks, değerleme günü itibariyle bu kriterlere uyan şirketlerin hisse senetlerini baz alır.

BIST Temettü 25 Endeksi Nedir?

BIST Temettü 25 Endeksi Nedir?

BIST Temettü 25 Endeksi ise, BIST Temettü Endeksi'nde yer alan şirketler arasından, temettü verimliliğine göre en yüksekten en düşüğe sıralandığında ilk 2/3'lük dilimde yer alan ve ortalama fiili dolaşımdaki hisse senetlerinin piyasa değeri en yüksek olan 25 şirketin hisse senetlerinden oluşur.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan paylaşıma göre 31 şirket BIST Temettü Endeksine dahil edildi. 10 şirket ise endeksten çıkarıldı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan paylaşıma göre 31 şirket BIST Temettü Endeksine dahil edildi. 10 şirket ise endeksten çıkarıldı.

BIST Temettü Endeksi, 1 Şubat 2024 ile 30 Nisan 2024 dönemi değişiliklikleri belli oldu. Aralarında İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Doğuş Otomotiv, ENKA İnşaat gibi önemli şirketlerin olduğu paylar BIST temettü endeksine alındı. 

Endeksten çıkarılan paylar arasında ise EREGL, İskenderun Demir Çelik (ISDMR), Otokar (OTKAR), Türk Telekom (TTKOM) gibi şirketler dikkat çekti. Değişiklik sonucunda 31 şirketin BIST Temettü Endeksine alınırken, 10 şirketin ise çıkarıldığı belirtildi.

KAP'ta yer alan BIST Temettü Endeksi'nden çıkarılan ve alınan şirketlerin paylarını buradan inceleyebilirsiniz.

KAP'ta yer alan BIST Temettü Endeksi'nden çıkarılan ve alınan şirketlerin paylarını buradan inceleyebilirsiniz.

BIST Temettü 25 Endeksine ise 8 şirket dahil edildi, 8 şirket endeksten çıkarıldı ve yedek paylar belirlendi.

BIST Temettü 25 Endeksine ise 8 şirket dahil edildi, 8 şirket endeksten çıkarıldı ve yedek paylar belirlendi.

Yine aynı döneme ilişkin değişiklikler kapsamında BIST temettü 25 endeksine Akbank, Alarko Holding, Arçelik, Doğuş Otomotiv, ENKA İnşaat, Garanti Bankası, İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası dahil edildi.

Çıkarılacak paylar ise Alkim Kimya, Eczacıbaşı Yatırım, Ereğli demir Çelik, Galata Wind Enerji İskenderun Demir Çelik, Otokar, Türk Telekom ve Vestel Beyaz Eşya olarak belirlendi. Yedek paylar arasında yer alan Mavi Giyim, Akçansa ve Vestel Beyaz Eşya payları da dikkat çekti.

İşte, BIST Temettü 25 Endeksi'ne alınan, çıkarılan ve yedek paylar.

İşte, BIST Temettü 25 Endeksi'ne alınan, çıkarılan ve yedek paylar.

BIST Temettü (XTMTU) ve BIST Temettü 25 (XTM25) Endeksleri kapsamında yer alan paylara Borsa İstanbul'a ait resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

BIST Temettü (XTMTU) ve BIST Temettü 25 (XTM25) Endeksleri kapsamında yer alan paylara Borsa İstanbul'a ait resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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