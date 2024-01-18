BIST Temettü Endeksine 31 Şirket Dahil Olurken 10 Şirket Endeksten Çıkarıldı! Peki BIST Temettü Endeksi Nedir?

Borsa İstanbul'da, BIST Temettü Endeksi (XTMTU) ve BIST Temettü 25 Endeksi (XTM25) adı altında iki farklı temettü endeksi hesaplanır. Her iki endeks de, 1 Temmuz 2011 tarihinden bu yana hesaplanmaktadır. Bu endeksler, şirketlerin temettü dağıtım performanslarını takip etmek ve yatırımcılara bu konuda bilgi sağlamak amacıyla oluşturulur.

BIST Temettü Endeksi, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar gibi borsanın çeşitli pazarlarında işlem gören ve son üç yıl içerisinde nakit temettü dağıtmış olan şirketlerin hisse senetlerinden oluşur. Bu endeks, değerleme günü itibariyle bu kriterlere uyan şirketlerin hisse senetlerini baz alır.