Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 1,3 Milyar Dolarlık Yatırım! İşte Fonu'nun Türkiye Portföyündeki Hisseler

Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank verilerine göre, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla fonun piyasa değeri, 15 trilyon 765 milyar Norveç kronu (1 trilyon 507 milyar dolar) olarak belirlendi. Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki ulaşım, kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlere de yatırım yapıyor.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren ve farklı ölçekteki 39 şirketin hisselerini satın alan Norveç Varlık Fonu, Türkiye'ye 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı.