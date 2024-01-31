Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 1,3 Milyar Dolarlık Yatırım! İşte Fonu'nun Türkiye Portföyündeki Hisseler

Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 1,3 Milyar Dolarlık Yatırım! İşte Fonu'nun Türkiye Portföyündeki Hisseler

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.01.2024 - 19:42

Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki şirketlere 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı. Otuzdan fazla şirketin hisse senetlerine yatırım yapan Fonun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı yaklaşık 122 milyon dolarla Tüpraş aldı. Fonun Türkiye portföyü Borsa yatırımcılarının da dikkatini çekti. Portföyde en büyük hisse payı Mavi Giyim'in olurken, Şişe Cam, BİM, Türk Traktör de dikkat çeken hisselerden oldu. 

İşte, Norveç Varlık Fonu'nun 13 milyar dolarlık Türkiye portföyü...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, Türk şirketlerinin hisselerine 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı!

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, Türk şirketlerinin hisselerine 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı!

Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank verilerine göre, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla fonun piyasa değeri, 15 trilyon 765 milyar Norveç kronu (1 trilyon 507 milyar dolar) olarak belirlendi. Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki ulaşım, kimya, otomotiv, yazılım ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlere de yatırım yapıyor.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren ve farklı ölçekteki 39 şirketin hisselerini satın alan Norveç Varlık Fonu, Türkiye'ye 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı.

Son dönemlerde yenilenebilir enerji şirketlerine yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, 65 ülkede yatırım yaptı.

Son dönemlerde yenilenebilir enerji şirketlerine yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, 65 ülkede yatırım yaptı.

Norveç Varlık Fonu, 2001 yılından beri Türkiye'deki küçük ölçekli yatırımlar yapıyordu. 2008 yılından itibaren Türk şirketlerine olan yatırımlarını artırdı. Fon, 1990 yılından beri Norveç'in petrol ve doğalgaz üretim gelirlerini yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvilleri ve gayrimenkul piyasalarına yatırarak değerlendiriyor. 

2021 yılında Türkiye'ye 485 milyon dolarlık yatırım yapan fon, bu rakamı 2022'de 1 milyar 217 bin dolara çıkardı. Fon yönetimi, 'zayıf' geçen 2022 yılının ardından geçen yıl 213 milyar dolarlık bir kar elde ederek rekor kırdıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl boyunca 65 ülkede 8 bin 859 şirkete yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, son zamanlarda yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmayı tercih ediyor.

İşte, fonun alım yaptığı hisseler 👇

Norveç Varlık Fonu'ndan enerji hisselerine yatırım!

Norveç Varlık Fonu'ndan enerji hisselerine yatırım!

Norveç Varlık Fonu'nun üç enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri yaklaşık 146 milyon dolar olarak kayda geçti. 

Fonun yatırım yaptığı söz konusu şirketler: Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (TÜPRAŞ), Galata Wind Enerji, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) oldu.

Norveç Varlık Fonu en büyük yatırımı Tüpraş'a yaptı!

Norveç Varlık Fonu en büyük yatırımı Tüpraş'a yaptı!

Fon'un, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı alan şirket Tüpraş aldı. Tüpraş'ın yüzde 1,30 hissesine sahip olan fonun, söz konusu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık olarak 121,7 milyon dolara ulaştı.

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı yüzde 4,18 ile Mavi Giyim oldu!

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı yüzde 4,18 ile Mavi Giyim oldu!

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı da dikkat çekti. Fonun yüzde 4,18'ine ortak olduğu Mavi Giyim'e yatırım miktarı ise 32 milyon 734 bin dolar oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye portföyünde yer alan hisseler

Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye portföyünde yer alan hisseler

  • Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 

  • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) 

  • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 

  • Koç Holding (KCHOL) 

  • Türk Hava Yolları (THYAO) 

  • Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

  • Akbank (AKBNK)

  • Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL) 

  • Doğuş Otomotiv (DOAS) 

  • Aksa Akrilik Kimya (AKSA) 

  • Ford Otomotiv (FROTO) 

  • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) 

  • Coca-Cola İçecek (CCOLA) 

  • Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) 

  • Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) 

  • MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK) 

  • Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (AEFES) 

  • Hacı Sabancı Holding (SAHOL) 

  • TAV Havalimanları (TAVHL) 

  • Gen İlaç (GENIL) 

  • Arçelik (ARCLK) 

  • Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) 

  • Enka İnşaat (ENKAI) 

  • Şok Marketler (SOKM) 

  • Aselsan (ASELS) 

  • Kocaer Çelik (KCAER) 

  • Logo Yazılım (LOGO) 

  • Enerjisa Enerji (ENJSA) 

  • Migros Ticaret (MGROS)

  • Galata Wind Enerji (GWIND) 

  • Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS) 

  • Erciyas Çelik Boru Sanayi (ERCB) 

  • Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SNGYO) 

  • Aksa Enerji (AKSEN) 

  • Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret (GEDZA)

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?