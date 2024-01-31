Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 1,3 Milyar Dolarlık Yatırım! İşte Fonu'nun Türkiye Portföyündeki Hisseler
Norveç Varlık Fonu'ndan Türkiye'ye 1,3 Milyar Dolarlık Yatırım! İşte Fonu'nun Türkiye Portföyündeki Hisseler
Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki şirketlere 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı. Otuzdan fazla şirketin hisse senetlerine yatırım yapan Fonun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı yaklaşık 122 milyon dolarla Tüpraş aldı. Fonun Türkiye portföyü Borsa yatırımcılarının da dikkatini çekti. Portföyde en büyük hisse payı Mavi Giyim'in olurken, Şişe Cam, BİM, Türk Traktör de dikkat çeken hisselerden oldu.
İşte, Norveç Varlık Fonu'nun 13 milyar dolarlık Türkiye portföyü...
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Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, Türk şirketlerinin hisselerine 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı!
Son dönemlerde yenilenebilir enerji şirketlerine yatırım yapan Norveç Varlık Fonu, 65 ülkede yatırım yaptı.
Norveç Varlık Fonu'ndan enerji hisselerine yatırım!
Norveç Varlık Fonu en büyük yatırımı Tüpraş'a yaptı!
Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı yüzde 4,18 ile Mavi Giyim oldu!
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Norveç Varlık Fonu'nun Türkiye portföyünde yer alan hisseler
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