TZOB Başkanı Bayraktar: "Markette Fiyatı En Fazla Artan Ürün Fasulye Oldu! Portakal 5 Kat Pahalıya Satıldı"

Bayraktar, Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en yüksek olduğu ürünün yüzde 404,2 ile portakal olduğunu belirtti. Portakalı,

Yüzde 396,7 ile mandalina,

Yüzde 385,2 ile limon,

Yüzde 256,5 ile kuru soğan takip etti.

Bayraktar, portakal ve mandalinanın 5 kat, limonun 4,9 kat, kuru soğanın ise 3,6 kat daha pahalıya satıldığını vurguladı ve “Üreticide 4 lira olan portakal 20 lira 17 kuruşa, 5 lira 25 kuruş olan mandalina 26 lira 8 kuruşa, 3 lira 83 kuruş olan limon 18 lira 58 kuruşa, 5 lira 8 kuruş olan kuru soğan 18 lira 11 kuruşa satıldı.” ifadelerini kullandı.