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TZOB Başkanı Bayraktar: "Markette Fiyatı En Fazla Artan Ürün Fasulye Oldu! Portakal 5 Kat Pahalıya Satıldı"

TZOB Başkanı Bayraktar: "Markette Fiyatı En Fazla Artan Ürün Fasulye Oldu! Portakal 5 Kat Pahalıya Satıldı"

Zam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.02.2024 - 20:53

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayı verilerini açıkladı. Bayraktar'ın yaptığı açıklamada, Ocak ayında üretici ile marketler arasındaki fiyat farkı dikkat çekti! Genel başkan 'Üreticide 4 lira olan portakal 20 lira 17 kuruşa satıldı' diyerek yüzde 404.2 oranındaki farkı gözler önüne serdi. 

İşte, detaylar...

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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Aralık 2024 yılının Ocak ayına ait verileri açıkladı: Üretici ile market arasındaki fiyat artışları dikkat çekti!

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Aralık 2024 yılının Ocak ayına ait verileri açıkladı: Üretici ile market arasındaki fiyat artışları dikkat çekti!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yılın ilk ayında üretici ve market arasındaki fiyat farklılıklarına, üretici fiyat değişimlerinin nedenlerine, narenciye üretimindeki sorunlara, girdi fiyatlarında yaşanan değişimlere ve aynı marka ürünlerin marketlerdeki fiyat değişimlerine dair önemli açıklamalar yaptı.

Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en yüksek olduğu ürün yüzde 404,2 ile portakal oldu!

Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en yüksek olduğu ürün yüzde 404,2 ile portakal oldu!

Bayraktar, Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en yüksek olduğu ürünün yüzde 404,2 ile portakal olduğunu belirtti. Portakalı, 

  • Yüzde 396,7 ile mandalina, 

  • Yüzde 385,2 ile limon, 

  • Yüzde 256,5 ile kuru soğan takip etti. 

Bayraktar, portakal ve mandalinanın 5 kat, limonun 4,9 kat, kuru soğanın ise 3,6 kat daha pahalıya satıldığını vurguladı ve “Üreticide 4 lira olan portakal 20 lira 17 kuruşa, 5 lira 25 kuruş olan mandalina 26 lira 8 kuruşa, 3 lira 83 kuruş olan limon 18 lira 58 kuruşa, 5 lira 8 kuruş olan kuru soğan 18 lira 11 kuruşa satıldı.” ifadelerini kullandı.

Markette satılan 42 ürünün 29'unda fiyat artışı yaşandı: Rekor yeşil fasulyede!

Markette satılan 42 ürünün 29'unda fiyat artışı yaşandı: Rekor yeşil fasulyede!

Ocak ayında markette satılan 42 ürünün 29’unda fiyat artışı, 13’ünde ise fiyat azalışı yaşandığını belirten Bayraktar, “Ocak ayında markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 34,7 ile yeşil fasulye oldu. Yeşil fasulyeyi, 

  • Yüzde 29,8 ile salatalık, 

  • Yüzde 28,4 ile ıspanak, 

  • Yüzde 22,9 ile pırasa izledi. 

Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 20,7 ile kuru üzüm oldu. Kuru üzümü, yüzde 10,8 ile fındık, yüzde 10 ile beyaz lahana, yüzde 9,1 ile maydanoz takip etti.” dedi.

Üreticide ise durum farklıydı: 34 ürünün 24’ünde fiyat artışı, 2’sinde fiyat düşüşü yaşandı. 8 ürünün fiyatı ise değişmedi!

Üreticide ise durum farklıydı: 34 ürünün 24’ünde fiyat artışı, 2’sinde fiyat düşüşü yaşandı. 8 ürünün fiyatı ise değişmedi!

Bayraktar, üreticide 34 ürünün 24’ünde fiyat artışı, 2’sinde fiyat düşüşü yaşandığını, 8 ürünün fiyatının ise değişmediğini bildirdi. Üretici fiyatlarında kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığı gibi ürünlerin fiyatlarının değişmediğini aktaran Bayraktar, “Üreticide en büyük fiyat düşüşü yüzde 27,3 ile portakalda görüldü.' dedi. 

Portakalı yüzde 10,8 ile yumurta takip etti. Üreticide en yüksek fiyat artışı ise yüzde 56,9 ile yeşil soğanda görüldü. Yeşil soğanı, yüzde 53,4 ile salatalık, yüzde 53,1 ile marul, yüzde 47,6 ile patlıcan izledi.

Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün markette domates, üreticide yeşil soğan oldu.

Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün markette domates, üreticide yeşil soğan oldu.

Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre, Ocak ayında fiyatı en çok düşen ürün ise markette kuru üzüm, üreticide portakal oldu.

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Bayraktar, konuşmasında "Üreticiler piyasanın canlanmasını, fiyatın yükselmesini bekliyor" dedi!

Bayraktar, konuşmasında "Üreticiler piyasanın canlanmasını, fiyatın yükselmesini bekliyor" dedi!

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici fiyat değişimlerinin nedenlerine de değindi:

“Bu üretim sezonuna maliyetin altında fiyatla başlayan üreticiler, halen sabırla piyasanın canlanmasını, fiyatın yükselmesini bekliyor. Bu yılki rekolte fazlası ve ihracatın sınırlı açılması kuru soğan üreticisini mağdur etti. Çiftçilerimiz Tarım Kredi Kooperatifleri ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin devreye girerek çiftçiden alım yapmasını bekliyor. Yumurtadaki fiyat düşüşünün sebebi arz ve talepteki değişimden kaynaklandı. Yeşil soğan, salatalık, marul ve patlıcanda ise arzdaki azalma ürün fiyatlarının artmasına neden oldu”

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Erkin esenn

Almanya kuduracak

engn

Ne dicem, bu tarım kredi kooperatifleri ne iş yapar peki? Haftasonu Dalaman’da dalından 2 tlye limon aldım. Üretici toplamıyor maaliyeti çıkmıyor diye dalda ... Devamını Gör