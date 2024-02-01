TZOB Başkanı Bayraktar: "Markette Fiyatı En Fazla Artan Ürün Fasulye Oldu! Portakal 5 Kat Pahalıya Satıldı"
TZOB Başkanı Bayraktar: "Markette Fiyatı En Fazla Artan Ürün Fasulye Oldu! Portakal 5 Kat Pahalıya Satıldı"
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayı verilerini açıkladı. Bayraktar'ın yaptığı açıklamada, Ocak ayında üretici ile marketler arasındaki fiyat farkı dikkat çekti! Genel başkan 'Üreticide 4 lira olan portakal 20 lira 17 kuruşa satıldı' diyerek yüzde 404.2 oranındaki farkı gözler önüne serdi.
İşte, detaylar...
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Aralık 2024 yılının Ocak ayına ait verileri açıkladı: Üretici ile market arasındaki fiyat artışları dikkat çekti!
Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en yüksek olduğu ürün yüzde 404,2 ile portakal oldu!
Markette satılan 42 ürünün 29'unda fiyat artışı yaşandı: Rekor yeşil fasulyede!
Üreticide ise durum farklıydı: 34 ürünün 24’ünde fiyat artışı, 2’sinde fiyat düşüşü yaşandı. 8 ürünün fiyatı ise değişmedi!
Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün markette domates, üreticide yeşil soğan oldu.
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Bayraktar, konuşmasında "Üreticiler piyasanın canlanmasını, fiyatın yükselmesini bekliyor" dedi!
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