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Emeklilerin Beklediği Ek Zam Gündeminde '10 Mart' İddiası! En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücrete mi Eşitlenecek?

Emeklilerin Beklediği Ek Zam Gündeminde '10 Mart' İddiası! En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücrete mi Eşitlenecek?

Emekli Zammı Emekli Maaşı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.01.2024 - 15:29

Son günlerde gündemden düşmeyen emekli maaşı zamlarına ilişkin bir kulis bilgisi daha geldi. Emeklileri heyecanlandıran iddiaların ardından gözler '10 Mart' tarihine çevrildi. İddialara göre, 10 Mart sonrasında emeklilere seyyanen zam yapılabilir. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener'in açıklamasında 'en az 14 - 15 bin liralık taban maaş olması yönünde konuşmalar yapılıyor.' ifadeleri dikkat çekti. 

İşte, detaylar...

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Son olarak, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan zam yüzde 49,25 oranına çıkarıldı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira olarak belirlendi.

Son olarak, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan zam yüzde 49,25 oranına çıkarıldı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira olarak belirlendi.

Bildiğiniz üzere, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan zam, yüzde 49,25 oranına çıkarıldı. Bu sayede memur ve memur emeklilerinin maaşlarına denk hale geldi. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira olarak belirlendi. 

Karar, Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Onayının ardından kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasından sonra, 1 hafta içerisinde Bağkur ve SSK emekli maaşlarına yapılan zam farkının hesaplara aktarılması planlanıyor.

Emekliye ek zam gündemde: Ek zam miktarının ise 4 bin lira olabileceği iddia ediliyor!

Emekliye ek zam gündemde: Ek zam miktarının ise 4 bin lira olabileceği iddia ediliyor!

Yüzde 49,25'e çıkan oranın ardından kulislerde bir haber daha dolaşıyor. Emeklilere ek zam yapılacağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Özellikle 10 Mart sonrası seçimlere yakın bir zamanda emekli maaşlarına ek bir zam yapılacağı kulislerde konuşuluyor. 

Bu ek zam miktarının ise 4 bin lira olabileceği ifade ediliyor. Bu 4 bin liralık zamın, 700 milyar TL'lik özel seçim bütçesinden karşılanacağı iddiası da kulislerde dolaşan bir diğer ana gündem.

Emekli maaşlarına ilişkin ilk yorum Gazeteci Fatih Portakal'dan geldi: "Mart ayında belki zam yapılabilir."

Emekli maaşlarına ilişkin ilk yorum Gazeteci Fatih Portakal'dan geldi: "Mart ayında belki zam yapılabilir."

Gazeteci Fatih Portakal, bu konuda yaptığı değerlendirmeyle dikkat çekti! Portakal, 'Mart ayında belki zam yapılabilir. Ancak o zaman asgari ücretin, memur ve memur emeklisi maaşlarının ne olacağı da belirsiz. Bu durum, anketlerle ilgili bir durum' açıklamasında bulundu.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener ise, erken emeklilik için yapılacak iki çalışmanın ardından üçüncü adımın emekliye ek zam olacağını iddia etti.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener ise, erken emeklilik için yapılacak iki çalışmanın ardından üçüncü adımın emekliye ek zam olacağını iddia etti.

Şener, 'Bundan sonraki süreçte emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine, yani 17 bin liraya yükseltilmesi ya da en az 14 - 15 bin liralık taban maaş olması yönünde konuşmalar yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sefer Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'emekliler yılı' ilanına değinerek "yıl içinde hem Bağ-Kur’luların prim günlerinde düzenlemeyi hem ev kadınlarına yönelik 3’te 1 prim desteğinin sağlanması düzenlemesini göreceğiz." dedi.

Prof. Dr. Sefer Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'emekliler yılı' ilanına değinerek "yıl içinde hem Bağ-Kur’luların prim günlerinde düzenlemeyi hem ev kadınlarına yönelik 3’te 1 prim desteğinin sağlanması düzenlemesini göreceğiz." dedi.

'Bu yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘emekliler yılı’ ilan etti. Doğal olarak böyle beklentiler içerisine giriliyor. Bu, hükümetin çalıştığı konulardan sadece bir tanesi.

Biz bu yıl içinde hem Bağ-Kur’luların prim günlerinde düzenlemeyi hem ev kadınlarına yönelik 3’te 1 prim desteğinin sağlanması düzenlemesini göreceğiz.

Bir taraftan da gündemde en düşük emekli maaşının asgari ücrete yaklaştırılması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Yüksek ihtimalle bunların hepsi Aralık ayına kadar faaliyete geçmiş olacak. Bu konu tamamiyle masada, tamamen bütçe imkanları ile alakalı.”

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