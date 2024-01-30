Emeklilerin Beklediği Ek Zam Gündeminde '10 Mart' İddiası! En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücrete mi Eşitlenecek?

Bildiğiniz üzere, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan zam, yüzde 49,25 oranına çıkarıldı. Bu sayede memur ve memur emeklilerinin maaşlarına denk hale geldi. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira olarak belirlendi.

Karar, Meclis'ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. Onayının ardından kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasından sonra, 1 hafta içerisinde Bağkur ve SSK emekli maaşlarına yapılan zam farkının hesaplara aktarılması planlanıyor.