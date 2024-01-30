Emeklilerin Beklediği Ek Zam Gündeminde '10 Mart' İddiası! En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücrete mi Eşitlenecek?
Emeklilerin Beklediği Ek Zam Gündeminde '10 Mart' İddiası! En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücrete mi Eşitlenecek?
Son günlerde gündemden düşmeyen emekli maaşı zamlarına ilişkin bir kulis bilgisi daha geldi. Emeklileri heyecanlandıran iddiaların ardından gözler '10 Mart' tarihine çevrildi. İddialara göre, 10 Mart sonrasında emeklilere seyyanen zam yapılabilir. İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener'in açıklamasında 'en az 14 - 15 bin liralık taban maaş olması yönünde konuşmalar yapılıyor.' ifadeleri dikkat çekti.
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Son olarak, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılan zam yüzde 49,25 oranına çıkarıldı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin lira olarak belirlendi.
Emekliye ek zam gündemde: Ek zam miktarının ise 4 bin lira olabileceği iddia ediliyor!
Emekli maaşlarına ilişkin ilk yorum Gazeteci Fatih Portakal'dan geldi: "Mart ayında belki zam yapılabilir."
İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener ise, erken emeklilik için yapılacak iki çalışmanın ardından üçüncü adımın emekliye ek zam olacağını iddia etti.
Prof. Dr. Sefer Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'emekliler yılı' ilanına değinerek "yıl içinde hem Bağ-Kur’luların prim günlerinde düzenlemeyi hem ev kadınlarına yönelik 3’te 1 prim desteğinin sağlanması düzenlemesini göreceğiz." dedi.
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