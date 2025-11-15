Popüler Kültürü Sonsuza Kadar Değiştiren Video Klipler
Kostümleriyle moda dünyasını sallayanlar, danslarıyla akımlara yön verenler, ya da bir müzik videosundan çok daha fazlasını anlatanlar… İşte, popüler kültür tarihine adını altın harflerle kazıyan unutulmaz video klipler! Müzik dünyası onlardan sonra asla aynı şekilde kalamadı.
1. Michael Jackson - Thriller
2. Madonna - Like a Prayer
3. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
4. Beyoncé - Single Ladies (Put a Ring on It)
5. Britney Spears - ...Baby One More Time
6. Michael Jackson - Billie Jean
7. Lady Gaga - Bad Romance
8. a-ha - Take On Me
9. Madonna - Vogue
10. Christina Aguilera - Dirrty
11. Sia - Chandelier
12. 50 Cent - In Da Club
13. Kanye West - Runaway
