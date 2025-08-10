Plaj Çantasına Bluetooth Hoparlörü Atanların Playlisti

Plaja sadece havlu, güneş kremi ve kitapla gitmek yetmez. O çantada bir de hoparlör olacak! Dalga seslerinin arasında bir de fonda müzik çalmalı ki, ortam gerçekten “yaz” gibi hissettirsin.

Bu liste tam da o anlar için. Bluetooth hoparlör açıldığında “sıradaki şarkı ne gelsin” diye düşünme derdini ortadan kaldırıyoruz. Deniz, güneş, kum ve güzel müzik birleşti mi, yazın tadı tam anlamıyla çıkar!