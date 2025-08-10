Plaj Çantasına Bluetooth Hoparlörü Atanların Playlisti
Plaja sadece havlu, güneş kremi ve kitapla gitmek yetmez. O çantada bir de hoparlör olacak! Dalga seslerinin arasında bir de fonda müzik çalmalı ki, ortam gerçekten “yaz” gibi hissettirsin.
Bu liste tam da o anlar için. Bluetooth hoparlör açıldığında “sıradaki şarkı ne gelsin” diye düşünme derdini ortadan kaldırıyoruz. Deniz, güneş, kum ve güzel müzik birleşti mi, yazın tadı tam anlamıyla çıkar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kenan Doğulu – Aşk İle Yap
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Surf Mesa – ILY (feat. Emilee)
3. Taylor Swift – Cruel Summer
4. Tove Lo – 2 Die 4
5. Troye Sivan – Rush
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Can Bonomo & Nova Norda - ELALEM
7. Pitbull – Hotel Room Service
8. Melis Fis - Deliriyorum
9. BLACKPINK – Pink Venom
10. Tarkan – Yolla
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Dua Lipa – Dance The Night
12. Demet Akalın – Nazar
13. Calvin Harris ft. Ellie Goulding – Miracle
14. Deeperise - Raf ft. Jabbar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın