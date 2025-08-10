onedio
Plaj Çantasına Bluetooth Hoparlörü Atanların Playlisti

Ceren Özer
10.08.2025 - 23:16

Plaja sadece havlu, güneş kremi ve kitapla gitmek yetmez. O çantada bir de hoparlör olacak! Dalga seslerinin arasında bir de fonda müzik çalmalı ki, ortam gerçekten “yaz” gibi hissettirsin.

Bu liste tam da o anlar için. Bluetooth hoparlör açıldığında “sıradaki şarkı ne gelsin” diye düşünme derdini ortadan kaldırıyoruz. Deniz, güneş, kum ve güzel müzik birleşti mi, yazın tadı tam anlamıyla çıkar!

1. Kenan Doğulu – Aşk İle Yap

2. Surf Mesa – ILY (feat. Emilee)

3. Taylor Swift – Cruel Summer

4. Tove Lo – 2 Die 4

5. Troye Sivan – Rush

6. Can Bonomo & Nova Norda - ELALEM

7. Pitbull – Hotel Room Service

8. Melis Fis - Deliriyorum

9. BLACKPINK – Pink Venom

10. Tarkan – Yolla

11. Dua Lipa – Dance The Night

12. Demet Akalın – Nazar

13. Calvin Harris ft. Ellie Goulding – Miracle

14. Deeperise - Raf ft. Jabbar

İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
