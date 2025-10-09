onedio
9 Ekim Perşembe Günü Hangi Diziler Var? Kanal D, ATV, NOW, Star ve Show TV Yayın Akışı ve Perşembe Dizileri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 13:09

Televizyon ekranlarında birbirinden keyifli diziler izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Hem yeni sezonda ilk kez yayınlanan diziler hem de ikinci sezonuyla izleyenlerin karşısına çıkan diziler yakından takip ediliyor. Özellikle reyting yarışında Eşref Rüya, Uzak Şehir gibi diziler ön planda yer alıyor. Gün gün hangi dizilerin ekranlarda olacağı ise araştırılıyor. Perşembe günü dizileri, izleyenler tarafından merak ediliyor.

Peki Perşembe günü hangi diziler var, hangi kanalda ne var?

İşte 9 Ekim Perşembe TV yayın akışı.

9 Ekim Perşembe Günü Hangi Diziler Var?

www.canakkaleolay.com

Hafta içi pek çok kanalda ilgiyle takip edilen diziler ekranlarda oluyor. Perşembe günleri bazı kanallarda yarışma programları bazı kanallarda ise diziler ekranlarda oluyor. Perşembe günü yayın akışı ise izleyenler tarafından araştırılıyor.

9 Ekim Perşembe günü dizileri aşağıdaki gibidir:

  • Show TV: Veliaht

  • NOW: Halef: Köklerin Çağrısı

Perşembe Günü Hangi Programlar Var?

9 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek programlar şu şekildedir:

Show TV Yayın Akışı - 9 Ekim Perşembe

  • 06:00 – Aile

  • 08:15 - Bu Sabah

  • 10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 - Gelin Evi

  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 – Show Ana Haber

  • 20:00 - Veliaht

  • 00:15 - Kızılcık Şerbeti

  • 02:45 - Veliaht

NOW Yayın Akışı - 9 Ekim Perşembe

  • 07:30 - İlk Bakış

  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:30 - Yasak Elma

  • 13:30 - En Hamarat Benim

  • 16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı

  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

  • 20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

  • 23:30 - Kıskanmak

  • 02:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

  • 04:30 - Bay Yanlış

  • 06:00 - Karagül

TRT 1 Yayın Akışı - 9 Ekim Perşembe

  • 05:33 İstiklal Marşı

  • 05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

  • 06:25 Kalk Gidelim

  • 09:20 Adını Sen Koy

  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 14:25 Teşkilat

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Teşkilat

  • 23:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 02:05 Cennetin Çocukları

  • 04:40 Seksenler

Kanal D Yayın Akışı - 9 Ekim Perşembe

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta

  • 11:00 Yaprak Dökümü

  • 14:00 Gelinim Mutfakta

  • 16:45 Arka Sokaklar

  • 18:30 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Eşref Rüya (tekrar)

  • 23:15 Arka Sokaklar

  • 02:00 Poyraz Karayel

  • 04:15 Baht Oyunu

ATV Yayın Akışı - 9 Ekim Perşembe

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 atv Gün Ortası

  • 14:00 Aşk ve Gözyaşı

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 atv Ana Haber

  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

  • 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

  • 01:20 Aynadaki Yabancı

  • 04:00 Kardeşlerim

