onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Pazar Sabahı Evinizi Kraliyet Sarayına Çevirecek 11 Klasik Eser

etiket Pazar Sabahı Evinizi Kraliyet Sarayına Çevirecek 11 Klasik Eser

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
30.08.2025 - 23:54

Pazar sabahı kahvenizi yudumlarken evinizde bir saray atmosferi yaratmaya ne dersiniz? Altın varaklı aynalarınız olmayabilir ama doğru müzikle kendinizi bir kraliçe ya da dük gibi hissetmeniz mümkün. Bu klasik eserler, tıpkı görkemli bir balo salonuna adım atmışsınız hissi yaratacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Johann Strauss II - The Blue Danube

2. Wolfgang Amadeus Mozart - Eine Kleine Nachtmusik

3. Johann Sebastian Bach - Air on the G String

4. Antonio Vivaldi - Spring

5. Claude Debussy - Clair de Lune

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. George Frideric Handel - Water Music: Suite No.1

7. Franz Schubert - Ave Maria

8. Maurice Ravel - Boléro

9. Gioachino Rossini - William Tell Overture

10. Richard Wagner - Lohengrin: Prelude

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Gustav Holst - Jupiter

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın