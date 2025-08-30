Pazar Sabahı Evinizi Kraliyet Sarayına Çevirecek 11 Klasik Eser
Pazar sabahı kahvenizi yudumlarken evinizde bir saray atmosferi yaratmaya ne dersiniz? Altın varaklı aynalarınız olmayabilir ama doğru müzikle kendinizi bir kraliçe ya da dük gibi hissetmeniz mümkün. Bu klasik eserler, tıpkı görkemli bir balo salonuna adım atmışsınız hissi yaratacak!
1. Johann Strauss II - The Blue Danube
2. Wolfgang Amadeus Mozart - Eine Kleine Nachtmusik
3. Johann Sebastian Bach - Air on the G String
4. Antonio Vivaldi - Spring
5. Claude Debussy - Clair de Lune
6. George Frideric Handel - Water Music: Suite No.1
7. Franz Schubert - Ave Maria
8. Maurice Ravel - Boléro
9. Gioachino Rossini - William Tell Overture
10. Richard Wagner - Lohengrin: Prelude
11. Gustav Holst - Jupiter
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
