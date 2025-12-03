Partnerin Seni Ne Kadar Tanıyor?

Partnerin seni o kadar iyi tanıyor ki bir gün biyografini yazmak istesen partnerin senin için yazabilir! Sabah nasıl kahvaltı yaptığından, boş vakitlerinde nasıl vakit geçirmek istediğine kadar her detaya sen söylemeden dikkat eder. Bazen sen bile kendini onun kadar iyi tanımadığından şüphe edersin... İşte bu yüzden ilişkiniz her zaman bu kadar güçlü olmaya devam edecek!