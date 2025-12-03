Partnerin Seni Ne Kadar Tanıyor?
Her ilişkinin dinamiği farklıdır ve bu farklılıkları güzelleştiren de minik detaylardır. Bu detayları düşündüğün zaman da partnerin seni gerçekten ne kadar iyi tanıyor? Cevabı öğrenmek için hemen testi çöz!
1. Cinsiyetini seç bakalım!
2. Uzun bir günün sonunda hangisi seni rahatlatır?
3. Hediye konusunda seni en çok mutlu eden şey nedir?
4. Bir tatil planlasaydın, en çok nereye gitmek isterdin?
5. Bir kavga sonrası partnerin barışmak için hangi yöntemi seçer?
6. Partnerinle markete gittiniz diyelim... Sepete senin için ne koyar?
7. Partnerin senin çocukluk hikayelerini ne kadar hatırlar?
8. Partnerin senin favori film türünü seçmeye çalışsa ne der?
Senin hakkında ansiklopedi bile yazabilir!
Seni büyük oranda tanıyor!
Detaylar konusunda biraz eksik...
Partnerin için sürprizlerle dolu bir bulmaca gibisin!
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
