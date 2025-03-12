Parayı Yönetme Şekline Göre Hangi Ünlü Zengin Sana Daha Çok Benziyor?
Parayı Yönetme Şekline Göre Hangi Ünlü Zengin Sana Daha Çok Benziyor?
Parayla nasıl bir ilişkin var? Har vurup harman savuranlardan mısın, yoksa her kuruşun hesabını yapanlardan mı? Belki de tam ortalardasın ama içindeki zengin ruhu keşfetmeye hazır ol! Bu eğlenceli testi çöz, bakalım hangi ünlü milyarderin para yönetim tarzı sana daha çok benziyor?
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1. Öncelikle maaşını aldın, ilk yaptığın şey ne?
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2. Peki elinde fazladan 1000 TL var, ne yaparsın?
3. Yatırım yapacak olsan hangisini seçerdin?
4. Peki bir yatırımın çok hızlı gelir getirdi ve aniden zengin oldun, ilk yapacağın şey ne olurdu?
5. Yakın bir arkadaşın senden borç istiyor, bir yatırım için ihtiyacı var. Ancak başarısız olma ihtimali yüksek ve ödeyemeyebilir. Borç verir miydin?
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6. Peki finansal konularda en büyük korkun nedir?
7. Parayı en çok harcamayı sevdiğin yer, kişiler veya şey nedir?
8. Bir şirketin CEO’su olsan nasıl yönetirdin?
9. Son olarak, bir hayat mottosu seç!
Elon Musk'la çok uzak sayılmazsın!
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Özgürlük deyince ilk Richard Branson, ikinci sen!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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