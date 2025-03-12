Sen paranın değerini bilen, sağlamcı bir insansın. Aşırı harcamalardan kaçınır, fırsatları değerlendirmek için beklemeyi bilirsin. Warren Buffett gibi, stratejik ve sabırlısın. Para senin için sadece bir araç, asıl önemli olan onu nasıl yönettiğin. Geleceğini düşünerek hareket ediyorsun ve bu seni uzun vadede kazançlı çıkaracak. Ama bazen biraz da kendini şımartmayı unutma!