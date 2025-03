Sen tam bir girişimci kafasısın! Parayı harcamak yerine, daha fazla nasıl kazanırım diye düşünüyorsun. Risk almaktan korkmuyorsun ve teknolojiye bayılıyorsun. Tıpkı Elon Musk gibi, yenilikçi, çılgın ve sınırları zorlamayı seven birisin. Gece gündüz çalışabilir, bazen uykuyu bile unutabilirsin. Ama dikkat et, her şey iş değil! Arada biraz keyif yapmayı da unutma.