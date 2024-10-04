Para Politikasını Yönetemeyip İflasını İlan Eden 12 Ülke

Güney Kıbrıs 2013 yılında büyük bir ekonomik krizle karşılaştı ve bu süreçte resmi olarak iflas ilan etti. Kriz bankacılık sisteminin çökmesi ve yüksek kamu borçlarıyla derinleşti. Hükümet, Avrupa Birliği ve IMF'den yardım almak zorunda kaldı ve acil bir kurtarma paketi sağlandı. Bu yardımlar zorunlu mali reformlar ve kemer sıkma önlemleri ile birlikte geldi. Halk işsizlik oranlarının artması ve yaşam standartlarının düşmesi gibi zorluklarla yüzleşti. Ancak Kıbrıs zamanla ekonomik istikrar sağlama çabaları göstererek toparlanma sürecine girdi. Bugün ülke turizm ve hizmet sektörleri gibi alanlarda büyümeye devam etmektedir.