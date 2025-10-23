Para Politikası Araçlarını Ne Kadar İyi Tanıyorsun?

Öğrenmeye devam! Bu testteki skorun, para politikası araçlarının dünyasına henüz yeni adım attığını gösteriyor. Hiç merak etme, bu oldukça normal. Para politikası, ekonominin en teknik ve karmaşık konularından biri. Öncelikle Merkez Bankası'nın görevini, faiz oranının enflasyonu nasıl etkilediğini ve Zorunlu Karşılık gibi en temel araçların işlevini netleştirmelisin. Temelleri sağlam attığında, diğer araçları öğrenmek çok daha kolay olacak. Sakın pes etme, her yeni bilgi seni bir adım ileriye taşıyacak!