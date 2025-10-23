onedio
Para Politikası Araçlarını Ne Kadar İyi Tanıyorsun?

miray soysal
23.10.2025 - 17:06

Ekonomi ve para politikası araçları bazen kafa karıştırıcı olabilir, değil mi? Ama bir ülkenin mali geleceğinin anahtarları işte bu araçlarda gizli! Hazırladığımız bu kolay ve temel seviye test ile bilgini eğlenceli bir şekilde ölçebilir, eksiklerini tamamlayabilirsin. 

Başarılar dileriz👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Yaşını da öğrenelim!

3. Aşağıdakilerden hangisi, merkez bankalarının genellikle faiz oranlarını belirlemek ve piyasadaki likiditeyi yönetmek için kullandığı temel para politikası aracıdır?

4. Aşağıdakilerden hangisi, para politikasının selektif (seçici) araçlarına bir örnektir?

5. Zorunlu karşılık oranının artırılması bankaların kredi verme kapasitesini nasıl etkiler?

6. Bankaların, topladıkları mevduatın bir kısmını Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları orana ne ad verilir?

7. Para politikasının ana amacı (hedefi) nedir?

8. Merkez bankasının bankalara çok kısa süreli (genellikle bir gecelik) borç verdiği faiz oranları, hangi aralığı oluşturur?

9. Sona geldik! Merkez bankasının, ulusal paranın değerini korumak için piyasadan döviz (örneğin Dolar) satın almasına ne ad verilir?

Çok iyi tanıyorsun!

Tebrikler! Para politikası araçlarına olan hâkimiyetin gerçekten etkileyici. Merkez Bankası'nın piyasayı nasıl yönettiğini, faiz, zorunlu karşılık ve açık piyasa işlemleri gibi temel araçların etkilerini çok iyi anlamışsın. Sadece temel kavramları değil, bu araçların ekonomiye yansımasını da başarıyla analiz edebiliyorsun. Bu yüksek bilgi seviyesiyle, finansal haberleri ve ekonomik gelişmeleri rahatlıkla yorumlayabilirsin. Yüksek skorun için seni kutluyoruz!

İyi tanıyorsun!

Güzel bir iş çıkardın! Para politikası araçlarının temelini ve mantığını iyi kavramışsın. Faiz artışı ve zorunlu karşılık gibi ana mekanizmaların ne işe yaradığını biliyorsun. Ancak, teknik konularda birkaç eksiğin var gibi. Unutma, bu araçlar sürekli değişiyor ve gelişiyor. Bir sonraki seviyeye geçmek için eksik kalan birkaç teknik terime odaklanman yeterli olacaktır. Başarılarının devamını dileriz!

Tanıdığın söylenemez!

Öğrenmeye devam! Bu testteki skorun, para politikası araçlarının dünyasına henüz yeni adım attığını gösteriyor. Hiç merak etme, bu oldukça normal. Para politikası, ekonominin en teknik ve karmaşık konularından biri. Öncelikle Merkez Bankası'nın görevini, faiz oranının enflasyonu nasıl etkilediğini ve Zorunlu Karşılık gibi en temel araçların işlevini netleştirmelisin. Temelleri sağlam attığında, diğer araçları öğrenmek çok daha kolay olacak. Sakın pes etme, her yeni bilgi seni bir adım ileriye taşıyacak!

