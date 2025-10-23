Para Politikası Araçlarını Ne Kadar İyi Tanıyorsun?
Ekonomi ve para politikası araçları bazen kafa karıştırıcı olabilir, değil mi? Ama bir ülkenin mali geleceğinin anahtarları işte bu araçlarda gizli! Hazırladığımız bu kolay ve temel seviye test ile bilgini eğlenceli bir şekilde ölçebilir, eksiklerini tamamlayabilirsin.
Başarılar dileriz👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Yaşını da öğrenelim!
3. Aşağıdakilerden hangisi, merkez bankalarının genellikle faiz oranlarını belirlemek ve piyasadaki likiditeyi yönetmek için kullandığı temel para politikası aracıdır?
4. Aşağıdakilerden hangisi, para politikasının selektif (seçici) araçlarına bir örnektir?
5. Zorunlu karşılık oranının artırılması bankaların kredi verme kapasitesini nasıl etkiler?
6. Bankaların, topladıkları mevduatın bir kısmını Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları orana ne ad verilir?
7. Para politikasının ana amacı (hedefi) nedir?
8. Merkez bankasının bankalara çok kısa süreli (genellikle bir gecelik) borç verdiği faiz oranları, hangi aralığı oluşturur?
9. Sona geldik! Merkez bankasının, ulusal paranın değerini korumak için piyasadan döviz (örneğin Dolar) satın almasına ne ad verilir?
Çok iyi tanıyorsun!
İyi tanıyorsun!
Tanıdığın söylenemez!
