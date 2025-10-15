Özgür Turhan Kimdir? Komedyen Özgür Turhan Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Özgür Turhan, oyunculuk kariyerine 2014 yılında atılmıştır. 2019 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca 2021 yılında ise İlginç Bazı Olaylar adlı internet dizinde hayat verdiği Mahir karakteri ile de beğeni kazanmıştır Turhan.

Özgür Turhan'ın Komedyenlik Kariyeri

Özgür Turhan, ilk solo stand-up gösterisi olan 'Aynısı' ile 2019 yılında komedyenlik kariyerine adım atarak dizi ve sinema sektöründen uzaklaşmıştır. Yenisi ve H.A.G.B. gibi projelerle sahneye çıkan Özgür Turhan, bir dönem eski eşi Deniz Bağdaş ile birlikte YouTube'da 'Bozuk Mikrofon' adlı bir kanalda da içerik üretmiştir.