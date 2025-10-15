onedio
Özgür Turhan Kimdir? Komedyen Özgür Turhan Kaç Yaşında ve Aslen Nereli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 21:05

Özgür Turhan, sand-up gösterileri, Soğuk Savaş dönemine ait mizahi yorumları ve Deniz Bağdaş ile çektiği Bozuk Mikrofon adlı YouTube programıyla geniş bir izleyici kitlesi edindi. Turhan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sürekli gündemde kalan isimler arasında yer alıyor. Ünlü komedyenin evliliği, gösterileri ve paylaşımları ise sık sık merak ediliyor. Peki, Özgür Turhan kimdir? Deniz Bağdaş ile evliliği sona mı erdi? Hangi stand-up gösterileri devam ediyor? 

İşte, detaylar...

Özgür Turhan Kimdir?

Özgür Turhan, memleketi Kayseri'de eğitim hayatına başlamıştır. Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren Turhan, daha sonra İzmir Balçova Lisesi'nden mezun olmuş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitim almıştır. Kısa bir süre sonra ise dizi ve sinema projeleri ile gündeme gelmeye başlamıştır. 

Özgür Turhan Kaç Yaşında? 

Özgür Turhan, 1992 yılında dünyaya geldi. Üblü komedyen, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. 

Özgür Turhan Aslen Nerelidir? 

Kayseri'de dünyaya gelen komedyen ve dijital içerik üreticisi Özgür Turhan, eğitim hayatını ise İzmir'de tamamlamıştır.

Özgür Turhan'ın Oyunculuk Kariyeri

Özgür Turhan, oyunculuk kariyerine 2014 yılında atılmıştır. 2019 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ayrıca 2021 yılında ise İlginç Bazı Olaylar adlı internet dizinde hayat verdiği Mahir karakteri ile de beğeni kazanmıştır Turhan. 

Özgür Turhan'ın Komedyenlik Kariyeri 

 Özgür Turhan, ilk solo stand-up gösterisi olan 'Aynısı' ile 2019 yılında komedyenlik kariyerine adım atarak dizi ve sinema sektöründen uzaklaşmıştır. Yenisi ve H.A.G.B. gibi projelerle sahneye çıkan Özgür Turhan, bir dönem eski eşi Deniz Bağdaş ile birlikte YouTube'da 'Bozuk Mikrofon' adlı bir kanalda da içerik üretmiştir.

Özgür Turhan Evli mi? Özgür Turhan'ın Eşi Kim?

Özgür Turhan, YouTuber Deniz Bağdaş ile dünyaevine girdi. Ardından çiftin Rohan adında bir de çocukları oldu. 

Özgür Turhan ile Deniz Bağdaş Boşandı mı?

Bağdaş ve Turhan çifti, 2025 yılı itibarıyla boşandıklarını duyurdu. Çiftin beraber çektikleri son Bozuk Mikrofon bölümü ise 20 Aralık 2024 tarihinde yayınlandı. Deniz Bağdaş, bir takipçisinin 'Özgür Bey ile ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'Milyonlarca yürek, tek soru' yanıtıyla boşanma haberini doğruladı. 

Deniz Bağdaş, bu dönemde Instagram üzerinden gelen 'Bozuk Mikrofon bitti mi?' sorularına da kısacık bir cümle ile yanıt verdi: 'Bitti'

Özgür Turhan'ın Rol Aldığı Yapımlar

  • Fayt Kilab 1 - 3 (Dedektif, Kısa Video, 2014)

  • Organize İşler: Sazan Sarmalı (2019)

  • İlginç Bazı Olaylar (2021)

  • Necati Başkadır (TV Dizisi 2023)

Özgür Turhan'ın Stand-Up Gösterileri

  • Aynısı (2019)

  • Yenisi (2021)

  • H.A.G.B (2023)

