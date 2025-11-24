Oyuncu Olsan Hangi Rolü Oynardın?
Sahneler kuruldu, kameralar hazır, spot ışıkları tam üstünde… Peki ya sen? Eğer bir gün bir film setine adım atsaydın, en çok hangi rolün ruhunu yansıtırdı?
Hadi teste!
1. Sahnede olmaya dair hissettiğin ilk şey ne olurdu?
2. Bir film türü seç desek?
3. Bir karakter özelliği seç bakalım!
4. Bir sahnede seni en çok zorlayan ne olurdu?
5. Oyunculuğa bir kelime verecek olsan…
6. Kamera karşısındaki tarzın nasıl olurdu?
7. Bir sahne partneri seç.
8. Oyunculuk eğitimi alacak olsan hangi tekniği seçerdin?
9. Hangi replik tarzı senlik?
10. Set ortamında nasıl biri olurdun?
Sen oyuncu olsan dramların başrolü olurdun!
Sen oyuncu olsan sevilen kötü karakter olurdun!
Sen oyuncu olsan fantastik bir başrol olurdun!
Sen oyuncu olsan romantik bir başrol olurdun!
