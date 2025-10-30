Onu Unutmak İçin Neye İhtiyacın Var?
Bazen birini unutmak, defalarca denemeye rağmen mümkün olmaz. Peki gerçekten neye ihtiyacın var? Yeni biri mi, biraz zaman mı, yoksa sadece kendinle kalmaya mı? Bu test, içinde bulunduğun duygusal süreci anlamana ve ne yapman gerektiğini keşfetmene yardımcı olacak.
Hazırsan, seni teste alalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Onu hala seviyor musun?
3. Sence bu ilişkinin ikinci bir şansı daha var mı?
4. Hâlâ onun sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor musun?
5. Yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar yaratıyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Önceki ilişkinin başarısız olmasının sebebi neydi?
7. Peki, en çok hangi zaman onu düşünüyorsun?
8. Son olarak, yaşadığınız ilişki bir hava durumu olsaydı nasıl olurdu?
Yeni aşklara yelken açmalısın.
Kendine zaman tanımalısın.
Kendi hayatına odaklanmalısın.
Önce gerçekten ne istediğini anlamalısın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın