Onu Unutmak İçin Neye İhtiyacın Var?

Belki de fazla ona odaklandın, şimdi sıra sende! Hayatında eksik kalmış şeyleri tamamlama zamanı. Yeni hobiler, yeni hedefler, belki küçük bir seyahat… Kendi hayatına yatırım yaptıkça onu düşünmeye daha az ihtiyacın olacak. Sen sadece biriyle değil, kendinle de bir ilişki içindesin. Ve o ilişkiyi iyileştirmek senin elinde.