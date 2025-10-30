onedio
Onu Unutmak İçin Neye İhtiyacın Var?

miray soysal
30.10.2025 - 23:01

Bazen birini unutmak, defalarca denemeye rağmen mümkün olmaz. Peki gerçekten neye ihtiyacın var? Yeni biri mi, biraz zaman mı, yoksa sadece kendinle kalmaya mı? Bu test, içinde bulunduğun duygusal süreci anlamana ve ne yapman gerektiğini keşfetmene yardımcı olacak. 

Hazırsan, seni teste alalım👇

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Onu hala seviyor musun?

3. Sence bu ilişkinin ikinci bir şansı daha var mı?

4. Hâlâ onun sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor musun?

5. Yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar yaratıyor musun?

6. Önceki ilişkinin başarısız olmasının sebebi neydi?

7. Peki, en çok hangi zaman onu düşünüyorsun?

8. Son olarak, yaşadığınız ilişki bir hava durumu olsaydı nasıl olurdu?

Yeni aşklara yelken açmalısın.

Kalbin hâlâ sevmenin gücünü taşıyor ama yönünü değiştirmeye ihtiyacın var. Geçmişi düşünmekten çok, geleceğe odaklanmaya hazırsın. İçinde bir yerde hâlâ sevilmek ve sevmek isteği var. Belki zaman zaman onu hatırlayacaksın ama yeni bir heyecan, kalbinde yeni bir kapı açabilir. Yeni bir kişi, yeni bir enerji seni iyileştirebilir. Çünkü aşk, ikinci şansları sever!

Kendine zaman tanımalısın.

Duygular hâlâ taze, yaraların kabuk bağlamaya ihtiyacı var. Kendini zorlamak, aceleyle bir şeylere sarılmak seni daha da yorabilir. Kalbin biraz dinlenmek istiyor. Bu dönem, kendine en çok ihtiyaç duyduğun zaman. Zamanla içindeki sisler dağılacak ve kalbin yeniden ışıldayacak. Şu an sadece kendinle ol, yeter.

Kendi hayatına odaklanmalısın.

Belki de fazla ona odaklandın, şimdi sıra sende! Hayatında eksik kalmış şeyleri tamamlama zamanı. Yeni hobiler, yeni hedefler, belki küçük bir seyahat… Kendi hayatına yatırım yaptıkça onu düşünmeye daha az ihtiyacın olacak. Sen sadece biriyle değil, kendinle de bir ilişki içindesin. Ve o ilişkiyi iyileştirmek senin elinde.

Önce gerçekten ne istediğini anlamalısın.

Belki de hâlâ unutmak mı, beklemek mi istediğini tam bilmiyorsun. Duyguların karışık, kafan biraz dağınık olabilir. Önce kendine şu soruyu sor: 'Ben ne istiyorum?' Bunu netleştirdikçe kalbinin rotası da belli olacak. Zor bir süreç olabilir ama bu kafa karışıklığı bile bir yolculuğun başlangıcıdır. Cevaplar senin içinde.

