onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Onlarca Çeşit Var… Cilt Tipine Göre Hangi Maskeyi Kullanman Gerektiğini Anlatıyoruz!

etiket Onlarca Çeşit Var… Cilt Tipine Göre Hangi Maskeyi Kullanman Gerektiğini Anlatıyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
29.09.2025 - 15:04

Maskeler sayesinde cildin anlık ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabiliyoruz! Cilt tipinize en uygun maskeyi çekerek düzenli kullanımda parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Ama piyasada çok fazla maske var... Hangisinin cilt tipinize uygun olduğunu bilmek zor olabilir. Bu yüzden gelin, birlikte maskeleri inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kuru ciltlerin yardımcısı nem bombası maskeler.

Kuru ciltlerin ihtiyacı olan şey yoğun nemdir! Hyaluronik asit, aloe vera, avokado yağı ya da shea yağı içeren maskeler bu cilt tipi için uygundur. Haftada iki yada 3 defa yaparak cildin kaybettiği suyu geri kazanabilirsiniz. Böylece daha esnek ve canlı bir cildiniz olur.

2. Fazla yağı alacak kil maskeleri.

Yağlı ciltlerin kurtarıcısı nedir? Kil maskeleri! Yeşil kil, bentonit ya da kaolin gibi içerikler sayesinde fazla sebum emilir. Böylece daha mat bir cilt oluşur. Gözenekler sıkılaşır, siyah nokta oluşumu da azalır. Haftada bir ya da iki kez uygulamanız yeterlidir. Fazla kullanım nedeni ile cilde gerekli yağı götürebilirsiniz! Bu yüzden dengede olmalısınız.

3. Karma ciltler için belli bölgelere yapılabilecek maskeler.

Karma ciltlerin özellikle T bölgeleri yağlı olur. Yanaklar ise kuru olabilir. Bu yüzden tek tip bir maskeyi bütün yüze kullanmaktansa farklı bölgelere farklı maskeler yapabilirsiniz. T bölgesi için kil maskesi uygun olurken yanaklara nem maskesi yapılabilir. Multi-masking denilen bu yöntem ile birlikte cildinizin ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılamış olursunuz.

4. Olgun cilt isteyenlere maskeler.

4. Olgun cilt isteyenlere maskeler.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte cildin elastik yapısı gider... . Bu yüzden olgun bir cilt istiyorsanız retinol ve peptit içeren maskelere bakabilirsiniz. Bu içerikler sayesinde cildiniz daha gergin ve dolgun görünebilir. Zamanla ince çizgilere güle güle diyebilirsiniz.

5. Yorgun ciltlere enerji verecek maskeler.

Hayat koşuşturmasından cildimiz de etkilenir... Yoğun, stresli geçen günler cildin yorgun ve solgun görünmesine neden olabilir. Bunun için enerji verici maskeler var! Kafein, ginseng ya da turunçgil içeren maskeler ile cildiniz canlı görünebilir. Sabahları ya da yoğun bir günün ardından sizi iyi hissettirecektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Derin bir bakım için gece maskeleri.

6. Derin bir bakım için gece maskeleri.

Uygu sırasında cilde yoğun bakım yapan ürünlere bakabilirsiniz. Genellikle krem formunda olan bu maskeler gece boyunca cildinizde kalır. Hyaluronik asit, seramid ve vitamin içerikleri sayesinde cildinize canlılık katar. Sabah kalktığınız zaman cildinizin daha nemli ve dinlenmiş olduğunu görürsünüz.

7. Doğal içerikli ev yapımı maskeler.

Cildinizin ihtiyacını bulduktan sonra evinizde bulunan ürünler ile maske yapabilirsiniz! Bal, yoğurt, yulaf ya da zeytinyağı gibi maddeler ile cildinize güzelce bakım yapabilirsiniz. Hem içeriğini bilmiş olur hem de tam olarak cildin ihtiyacına odaklanmış olursunuz.

8. Cildinize uygun maskeleri düzenli bir şekilde kullandığınızda ne olur?

Maske kullanımı aksatılsa da cilt bakım rutininin tamamlayıcı adımıdır. Tek seferlik kullanım yerine düzenli bir şekilde kullanılması cildinize iyi gelecektir. Haftada 1 ya da iki defa yaparak cildinizin ihtiyaçlarını giderir. Böylece uzun vadede aydınlık ve pürüzsüz görünüm elde edebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın