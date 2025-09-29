Onlarca Çeşit Var… Cilt Tipine Göre Hangi Maskeyi Kullanman Gerektiğini Anlatıyoruz!

Yağlı ciltlerin kurtarıcısı nedir? Kil maskeleri! Yeşil kil, bentonit ya da kaolin gibi içerikler sayesinde fazla sebum emilir. Böylece daha mat bir cilt oluşur. Gözenekler sıkılaşır, siyah nokta oluşumu da azalır. Haftada bir ya da iki kez uygulamanız yeterlidir. Fazla kullanım nedeni ile cilde gerekli yağı götürebilirsiniz! Bu yüzden dengede olmalısınız.