Onlarca Çeşit Var… Cilt Tipine Göre Hangi Maskeyi Kullanman Gerektiğini Anlatıyoruz!
Maskeler sayesinde cildin anlık ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabiliyoruz! Cilt tipinize en uygun maskeyi çekerek düzenli kullanımda parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Ama piyasada çok fazla maske var... Hangisinin cilt tipinize uygun olduğunu bilmek zor olabilir. Bu yüzden gelin, birlikte maskeleri inceleyelim!
1. Kuru ciltlerin yardımcısı nem bombası maskeler.
2. Fazla yağı alacak kil maskeleri.
3. Karma ciltler için belli bölgelere yapılabilecek maskeler.
4. Olgun cilt isteyenlere maskeler.
5. Yorgun ciltlere enerji verecek maskeler.
6. Derin bir bakım için gece maskeleri.
7. Doğal içerikli ev yapımı maskeler.
8. Cildinize uygun maskeleri düzenli bir şekilde kullandığınızda ne olur?
