Oktay Kaynarca'nın Yarışmacıya Teklifinden Uzak Şehir'in Yeni Sezonuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin son 5 yılın reyting rekorunu kıran dizisi Uzak Şehir ekranda fırtına gibi esiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar sonra ikinci sezonuyla geri dönen Kısmetse Olur'un en konuşulan isimlerinden biri Cansel Ayanoğlu olmuştu.
Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi, atv'nin Aşk ve Gözyaşı dizisiyle üçüncü kez partner oldu.
ATV’nin yeni sezon için hazırladığı, MF Yapım imzalı ve Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği “Aynadaki Yabancı” kod adlı iddialı dizi çok yakında sete çıkıyor.
Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sosyal medyanın gündeminde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Dizilerde yer alan bazı kötü karakterleri hafızamızda öyle bir yer ediniyor ki onları unutmak imkansız hale geliyor.
Türkiye’nin en çok kazanan ve en çok konuşulan oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy, yine gündemi sallamayı başardı.
Televizyon dünyasında yeni sezona damgasını vurması beklenen Kıskanmak, bomba gibi bir ekiple geliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın