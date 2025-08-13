onedio
Oktay Kaynarca'nın Yarışmacıya Teklifinden Uzak Şehir'in Yeni Sezonuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kim Milyoner Olmak İster
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.08.2025 - 23:47

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

13 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kanal D'nin son 5 yılın reyting rekorunu kıran dizisi Uzak Şehir ekranda fırtına gibi esiyor.

Kanal D ekranlarında fenomen haline gelen aşiret dizisi Uzak Şehir'in ne zaman sete çıkacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Uzak Şehir'in çekimlerinin başlama tarihi hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Yıllar sonra ikinci sezonuyla geri dönen Kısmetse Olur'un en konuşulan isimlerinden biri Cansel Ayanoğlu olmuştu.

Kısmetse Olur'un ikinci sezonunda karşımıza çıkan Cansel Ayanoğlu, programda 'Salak mısın ya estetik burnum!' lafıyla gündemden düşmemişti. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Cansel, o dönem viral olan o anlar hakkında konuştu.

Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi, atv'nin Aşk ve Gözyaşı dizisiyle üçüncü kez partner oldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olacağı atv dizisi Aşk ve Gözyaşı için sete çıkıldı. İkilinin yeni dizisinden ilk görüntüleri Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı.

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı, MF Yapım imzalı ve Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği “Aynadaki Yabancı” kod adlı iddialı dizi çok yakında sete çıkıyor.

ATV, yeni yayın dönemine güçlü bir yapımla giriş yapmaya hazırlanıyor. MF Yapım imzalı, Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği “Aynadaki Yabancı” (isim değişebilir), etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında izleyiciyle buluşacak. Dizide Simay Barlas'ın diğer partnerini canlandıracak oyuncu belli oldu.

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster sosyal medyanın gündeminde.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Eğitim masraflarını karşılamak için yarışmaya katılan yarışmacı erkenden elenince Oktay Kaynarca'dan duygulandıran bir teklif geldi.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ana kadrosunu bu sezon koruyacak olan dizide Erdal Özyağcılar'ın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Önümüzdeki sezon da dizide olacak Erdal Özyağcılar'ın kendisinin yanı sıra canlandırdığı Süleyman karakterinin 3 çocuğu da dizide yeni karakterler olarak karşımıza çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çocuklarından birini Kırgın Çiçekler'in sevilen yıldızı canlandıracak.

Dizilerde yer alan bazı kötü karakterleri hafızamızda öyle bir yer ediniyor ki onları unutmak imkansız hale geliyor.

Dizilerdeki pek çok karakter bizler için unutulmaz oluyor. Çoğu her ne kadar sevimli ya da iyi kalpli olsa da bazen kötü karakterler de hafızamızda yer ediniyor. Hatta öyle kötüler var ki izlerken seyir zevkimizi 3'e 5'e katlamayı başarıyor. @mysinefilii adlı X kullanıcısı da X hesabından sorduğu soruyla hafızamızı tazelememizi sağladı.

Türkiye’nin en çok kazanan ve en çok konuşulan oyuncularından biri olan Çağatay Ulusoy, yine gündemi sallamayı başardı.

Ünlü oyuncu Çağatay UlusoyDubai’den gelen dudak uçuklatan bir teklifi geri çevirdiği iddiasıyla gündem oldu. İddiaya göre; Arap oyuncularla yeniden çekilen “İçerde” dizisinin remake versiyonu için 45 dakikalık özel bir yayına katılması istenen ünlü oyuncuya tam 250 bin dolar teklif edildi. Ancak Ulusoy bu cazip daveti reddetti. Bu iddiaya sosyal medyada yorum yağdı, Ulusoy övgü yağmuruna tutuldu.

Televizyon dünyasında yeni sezona damgasını vurması beklenen Kıskanmak, bomba gibi bir ekiple geliyor.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Kıskanmak, setten gelen ilk kareleriyle şimdiden gündemde. Ay Yapım imzalı dizide Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan gibi güçlü isimler yer alırken, usta oyuncu Özgü Namal da başrolde. NOW TV’de salı akşamları ekrana gelecek dizinin çekimleri başladı ve paylaşılan ilk görüntülerde Namal’ın havalı yeni imajı dikkat çekti.

