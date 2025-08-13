onedio
Dizilerdeki Seyir Zevki Veren Kötü Karakterleri Paylaşıp Hafızamızı Tazeleyen Kullanıcılar

Merve Ersoy
13.08.2025 - 14:34

Dizilerdeki pek çok karakter bizler için unutulmaz oluyor. Çoğu her ne kadar sevimli ya da iyi kalpli olsa da bazen kötü karakterler de hafızamızda yer ediniyor. Hatta öyle kötüler var ki izlerken seyir zevkimizi 3'e 5'e katlamayı başarıyor. @mysinefilii adlı X kullanıcısı da X hesabından sorduğu soruyla hafızamızı tazelememizi sağladı. 

Gelin, cevaplara birlikte bakalım:

Kaynak: https://x.com/mysinefilii/status/1954900198112583894

Dizilerde yer alan bazı kötü karakterleri hafızamızda öyle bir yer ediniyor ki onları unutmak imkansız hale geliyor.

Dizide yer almasa büyük bir boşluğa düşeceğimiz karakterler varlıklarıyla dizinin seyir zevkini artırmayı başarıyor. Hayatımızda olsalar muhtemelen yer edinmelerini asla istemeyeceğimiz bu karakterler bir X kullanıcısının sorusuyla yeniden gündeme geldi.

@mysinefilii adlı X kullanıcısı seyir zevki veren kötü karakterleri sordu.

twitter.com

Dizi hafızası epey kuvvetli kullanıcılar da bu soruya anında cevap verdi. Gelin, dizilerdeki kötü karakterleri birlikte hatırlayalım!

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇

