Erdal Özyağcılar'ın Kızı Olacak: Sevilen Oyuncu 6. Sezonu Çekilecek Gönül Dağı'nın Kadrosuna Dahil Oldu!

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy
13.08.2025 - 16:35

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ana kadrosunu bu sezon koruyacak olan dizide Erdal Özyağcılar'ın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Önümüzdeki sezon da dizide olacak Erdal Özyağcılar'ın kendisinin yanı sıra canlandırdığı Süleyman karakterinin 3 çocuğu da dizide yeni karakterler olarak karşımıza çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çocuklarından birini Kırgın Çiçekler'in sevilen yıldızı canlandıracak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Ana kadrosunu koruyan dizide Erdal Özyağcılar'ın yeni sezonda da devam edeceği bilgisi yer aldı. Üstelik canlandırdığı Süleyman karakterinin 3 çocuğu da diziye dahil olacak!

Kırgın Çiçekler'in sevilen yıldızı Gökçe Akyıldız, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Leyla karakterine hayat verecek isim Gökçe Akyıldız oldu. Leyla, Süleyman'ın üç çocuğundan biri olarak karşımıza çıkacak. Dizi bir değişiklik olmazsa 13 Eylül'de yayınlanmaya başlayacak.

Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
