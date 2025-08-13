Erdal Özyağcılar'ın Kızı Olacak: Sevilen Oyuncu 6. Sezonu Çekilecek Gönül Dağı'nın Kadrosuna Dahil Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ana kadrosunu bu sezon koruyacak olan dizide Erdal Özyağcılar'ın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Önümüzdeki sezon da dizide olacak Erdal Özyağcılar'ın kendisinin yanı sıra canlandırdığı Süleyman karakterinin 3 çocuğu da dizide yeni karakterler olarak karşımıza çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çocuklarından birini Kırgın Çiçekler'in sevilen yıldızı canlandıracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırgın Çiçekler'in sevilen yıldızı Gökçe Akyıldız, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın