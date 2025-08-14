Norveç, Finlandiya ve İsveç Sıcak Havalarla Mücadele Ediyor
Kuzey Avrupa’nın serin ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya, tarihinin en uzun sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Bölgede sıcaklıklar 22 gün boyunca 30°C’nin altına düşmezken, geceleri de 20°C’nin üzerinde seyretti. Bilim insanları, bu durumun sadece başlangıç olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Dünyadaki sıcak hava dalgalarından İskandinav ülkeleri de etkilenmeye başladı, hayat durma noktasına geldi.
Yaban hayvanları aşırı sıcaktan şehirlere inmeye başladı.
