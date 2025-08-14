Norveç, Finlandiya ve İsveç Sıcak Havalarla Mücadele Ediyor

Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı ren geyikleri yaşamını yitirirken, gölge bulmak için kasabalara inen hayvanlar da görüldü. Yerel halk, tünellerde serinlemeye çalışan bu hayvanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bilim insanları, küçük sıcaklık artışlarının bile ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. 2018’e kıyasla dünya sadece 0,2°C ısınmış olmasına rağmen, bu küçük artış bile bu yılki felaketin gerçekleşme olasılığını iki kat artırdı.