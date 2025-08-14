onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Norveç, Finlandiya ve İsveç Sıcak Havalarla Mücadele Ediyor

Norveç, Finlandiya ve İsveç Sıcak Havalarla Mücadele Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.08.2025 - 18:39

Kuzey Avrupa’nın serin ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya, tarihinin en uzun sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Bölgede sıcaklıklar 22 gün boyunca 30°C’nin altına düşmezken, geceleri de 20°C’nin üzerinde seyretti. Bilim insanları, bu durumun sadece başlangıç olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyadaki sıcak hava dalgalarından İskandinav ülkeleri de etkilenmeye başladı, hayat durma noktasına geldi.

Dünyadaki sıcak hava dalgalarından İskandinav ülkeleri de etkilenmeye başladı, hayat durma noktasına geldi.

İskandinavya’da yaz aylarında genellikle 20°C civarında seyreden sıcaklıklar, bu yıl 30°C’yi aştı. Finlandiya’da art arda 22 gün, İsveç’te ise 10 gece boyunca sıcaklık 20°C’nin altına inmedi. Norveç, İsveç ve Finlandiya sakinleri, bu kadar uzun süren aşırı sıcak günlere alışık değil. Evler, hastaneler ve yaşlı bakım merkezleri aşırı ısındı; bazı ameliyatlar iptal edildi.

Aşırı sıcak hava, açık hava yüzmelerinin artmasına yol açarken, en az 60 kişi boğularak hayatını kaybetti. Binlerce hektarlık alan orman yangınlarıyla tehdit altına girerken, göl ve denizlerde zehirli alg patlamaları görüldü.

Yaban hayvanları aşırı sıcaktan şehirlere inmeye başladı.

Yaban hayvanları aşırı sıcaktan şehirlere inmeye başladı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı ren geyikleri yaşamını yitirirken, gölge bulmak için kasabalara inen hayvanlar da görüldü. Yerel halk, tünellerde serinlemeye çalışan bu hayvanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bilim insanları, küçük sıcaklık artışlarının bile ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor. 2018’e kıyasla dünya sadece 0,2°C ısınmış olmasına rağmen, bu küçük artış bile bu yılki felaketin gerçekleşme olasılığını iki kat artırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın