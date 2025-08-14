onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adli Tıp, Daha Önce İki Kez Kanser Atlatan Hasta Murat Çalık Hakkında "Cezaevinde Kalabilir" Raporu Verdi

Adli Tıp, Daha Önce İki Kez Kanser Atlatan Hasta Murat Çalık Hakkında "Cezaevinde Kalabilir" Raporu Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.08.2025 - 17:47

Adli Tıp Kurumu (ATK), İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında rapor hazırladı. Mevcut tıbbi belgeler, yapılan tetkikler ve muayene sonuçları doğrultusunda hazırlanan raporda, Çalık’ın cezaevi koşullarında kalmasına sağlık açısından engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı belirtildi. Çalık’ın daha önce iki kez kanseri yenmiş olduğu biliniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi.

Adli Tıp Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin raporunu tamamladı. Raporda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Çalık’ın Ceza İnfaz Kurumu koşullarında kalıp kalamayacağına dair değerlendirme talebinde bulunduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan Çalık'ın cezaevinde kalması yönünde bir engel olmadığına dair bir rapor çıktı.

Adli Tıp Kurumu'ndan Çalık'ın cezaevinde kalması yönünde bir engel olmadığına dair bir rapor çıktı.

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, “Mehmet Murat Çalık’ın dosyada yer alan tıbbi belgeler, yapılan tetkikler ve muayene bulguları dikkate alındığında, tedavisinin ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanması koşuluyla cezaevi şartlarında kalmasında sağlık açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
16
5
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın