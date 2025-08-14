Adli Tıp, Daha Önce İki Kez Kanser Atlatan Hasta Murat Çalık Hakkında "Cezaevinde Kalabilir" Raporu Verdi
Adli Tıp Kurumu (ATK), İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında rapor hazırladı. Mevcut tıbbi belgeler, yapılan tetkikler ve muayene sonuçları doğrultusunda hazırlanan raporda, Çalık’ın cezaevi koşullarında kalmasına sağlık açısından engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı belirtildi. Çalık’ın daha önce iki kez kanseri yenmiş olduğu biliniyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi.
Adli Tıp Kurumu'ndan Çalık'ın cezaevinde kalması yönünde bir engel olmadığına dair bir rapor çıktı.
