Kripto Para Borsası BtcTurk Hacklendi mi? 48 Milyon Dolarlık Vurgun İddiası! Şirketten Açıklama Geldi

Türkiye’nin kripto para borsalarından biri olan BtcTurk, 14 Ağustos’ta yapılan kontrollerde cüzdanlarda şüpheli hareketler tespit etti. Şirket bunun üzerine kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Habertürk’ten Cem Özenen’in haberine göre BtcTurk hacklendi ve 48 milyon dolarlık vurgun yapıldığı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili BtcTurk’ten acıklama geldi.