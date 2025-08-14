onedio
Ekonomi
Kripto Para Borsası BtcTurk Hacklendi mi? 48 Milyon Dolarlık Vurgun İddiası! Şirketten Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
14.08.2025 - 17:16

Türkiye’nin kripto para borsalarından biri olan BtcTurk, 14 Ağustos’ta yapılan kontrollerde cüzdanlarda şüpheli hareketler tespit etti. Şirket bunun üzerine kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Habertürk’ten Cem Özenen’in haberine göre BtcTurk hacklendi ve 48 milyon dolarlık vurgun yapıldığı ileri sürüldü. 

Konuyla ilgili BtcTurk’ten acıklama geldi.

BtcTurk, Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından biri. Şirket sıcak cüzdanlarında şüpheli hareketlerin tespit edilmesiyle şok yaşadı. Müşteriler paniklerken kullanıcılar arama motorlarında “BtcTurk hacklendi mi?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. 

Habertürk’ten Cem Özenen imzalı habere göre hackerların 48 milyon dolarlık vurgun yaptığı iddia edildi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

'Değerli kullanıcımız,

14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır.

Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk’ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir.

Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri ise kesintisiz devam etmektedir.

Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz.'

