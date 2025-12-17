New Yok Beyaza Büründü: Karla Kaplanan Central Park'ın Görüntüsü Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Kış resmen geldi. Yeni yıla girerken dünyanın pek çok yerinden kar haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda Paris sokakları beyaza bürünmüş, beklenenden erken gelen kar, şehrin romantik görüntüsünü daha da büyüleyici hale getirmişti. Şimdi de New York karla kaplandı. Central Park beyaza büründü.
Pek çok insan soluğu Central Park'ın güney ucunda bulunan meşhur Wollman Rink isimli poz pistinde aldı. Ortaya ise film sahnelerini aratmayan bir görüntü çıktı.
Peki ülkemizde yılbaşında kar yaşacak mı?
Adamların gavur dedikleri memlekette kar yağmur eksik olmuyor dört mevsim yaşayan güzelim ülkemde sadece iki mevsim yaşanır oldu “kurak yaz kurak kış” Peki b... Devamını Gör
şimdi orada olmak vardı anasını satayım