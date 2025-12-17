onedio
New Yok Beyaza Büründü: Karla Kaplanan Central Park'ın Görüntüsü Sosyal Medyada Beğeni Topladı

New Yok Beyaza Büründü: Karla Kaplanan Central Park'ın Görüntüsü Sosyal Medyada Beğeni Topladı

17.12.2025 - 11:52

Kış resmen geldi. Yeni yıla girerken dünyanın pek çok yerinden kar haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda Paris sokakları beyaza bürünmüş, beklenenden erken gelen kar, şehrin romantik görüntüsünü daha da büyüleyici hale getirmişti. Şimdi de New York karla kaplandı. Central Park beyaza büründü. 

Pek çok insan soluğu Central Park'ın güney ucunda bulunan meşhur Wollman Rink isimli poz pistinde aldı. Ortaya ise film sahnelerini aratmayan bir görüntü çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki ülkemizde yılbaşında kar yaşacak mı?

Peki ülkemizde yılbaşında kar yaşacak mı?

Kar özellikle yılbaşının atmosferini tamamen değiştiriyor. Fakat bu sene Marmara ve Ege bölgesinde yılbaşı günü kar yağışı beklenmiyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde karla karışık yağmur beklenirken, Doğu anadolu yeni yıla kar yağışının etkisi altında girecek.

Detayları buradan okuyabilirsiniz;

