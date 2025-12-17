New Yok Beyaza Büründü: Karla Kaplanan Central Park'ın Görüntüsü Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Kış resmen geldi. Yeni yıla girerken dünyanın pek çok yerinden kar haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda Paris sokakları beyaza bürünmüş, beklenenden erken gelen kar, şehrin romantik görüntüsünü daha da büyüleyici hale getirmişti. Şimdi de New York karla kaplandı. Central Park beyaza büründü.

Pek çok insan soluğu Central Park'ın güney ucunda bulunan meşhur Wollman Rink isimli poz pistinde aldı. Ortaya ise film sahnelerini aratmayan bir görüntü çıktı.