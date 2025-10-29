onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix’in Yeni Yarışması Physical Asia Rüzgar Gibi Esiyor: İşte Türk Yarışmacılar ve İlk Tepkiler!

Netflix’in Yeni Yarışması Physical Asia Rüzgar Gibi Esiyor: İşte Türk Yarışmacılar ve İlk Tepkiler!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.10.2025 - 13:48

Netflix’in yeni yarışması Physical Asia 28 Ekim’de ilk bölümleriyle yayınlandı. Yarışmanın yayınlanmasıyla birlikte Top 10 listesine girmesi an meselesi oldu. X, TikTok ve Instagram kısa sürede Physical Asia kesitleriyle doldu taştı. Peki ya yarışmanın işleyişi nasıl, hangi ülkeler yarışıyor ve Türkiye’den hangi isimler var diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce resmi fragmanı izleyelim 👇

İşte Physical Asia yarışmasının Türk yarışmacıları 👇

İşte Physical Asia yarışmasının Türk yarışmacıları 👇

Nefise Karatay, Recep Kara, Ogeday Girişken, Yasemin Adar Yiğit, Ali Sofuoğlu ve Anıl Berk Baki yarışmanın Türkiye temsilcileri. 

Yarışmaya katılan ülkeler ise Güney Kore, Japonya, Tayland, Endonezya, Filipinler, Moğolistan ve Avustralya ve Türkiye şeklinde. 

Physical Asia, uluslararası bir performans yarışması. Geçmişte Physical 100 olarak yayınlanan programın “Asia” versiyonu. Yarışmada her ülke takımlar halinde en iyi performanslarını sergiliyor.

Bölümler hafta hafta olarak Netflix’e eklenecek.

Şimdiyse yayınlanan ilk dört bölümle birlikte Türkiye ekibi epey yankı uyandırmış durumda.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın