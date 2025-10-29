Netflix’in Yeni Yarışması Physical Asia Rüzgar Gibi Esiyor: İşte Türk Yarışmacılar ve İlk Tepkiler!

Netflix’in yeni yarışması Physical Asia 28 Ekim’de ilk bölümleriyle yayınlandı. Yarışmanın yayınlanmasıyla birlikte Top 10 listesine girmesi an meselesi oldu. X, TikTok ve Instagram kısa sürede Physical Asia kesitleriyle doldu taştı. Peki ya yarışmanın işleyişi nasıl, hangi ülkeler yarışıyor ve Türkiye’den hangi isimler var diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!