Netflix’in Yeni Yarışması Physical Asia Rüzgar Gibi Esiyor: İşte Türk Yarışmacılar ve İlk Tepkiler!
Netflix’in yeni yarışması Physical Asia 28 Ekim’de ilk bölümleriyle yayınlandı. Yarışmanın yayınlanmasıyla birlikte Top 10 listesine girmesi an meselesi oldu. X, TikTok ve Instagram kısa sürede Physical Asia kesitleriyle doldu taştı. Peki ya yarışmanın işleyişi nasıl, hangi ülkeler yarışıyor ve Türkiye’den hangi isimler var diye merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce resmi fragmanı izleyelim 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Physical Asia yarışmasının Türk yarışmacıları 👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın