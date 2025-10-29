Acun Ilıcalı Survivor 2026’da Yarışacak Yeni İsmi Açıklamasıyla Şok Etkisi Yarattı!
Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri bir an önce kadronun tamamının açıklanmasını bekliyor. Bugün ise Acun Ilıcalı’dan bir duyuru daha geldi. Magazine tartışmalarıyla yansıyan ünlü isim artık Survivor’da! Gelin kim olduğunu birlikte öğrenelim…
Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışmasının duyurularını sosyal medya hesaplarından yapıyor.
Şimdiyse şok etkisi yaratan yeni isim geldi: Dilan Çıtak kadroda!
