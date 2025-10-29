onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı Survivor 2026’da Yarışacak Yeni İsmi Açıklamasıyla Şok Etkisi Yarattı!

Acun Ilıcalı Survivor 2026’da Yarışacak Yeni İsmi Açıklamasıyla Şok Etkisi Yarattı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.10.2025 - 12:46

Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri bir an önce kadronun tamamının açıklanmasını bekliyor. Bugün ise Acun Ilıcalı’dan bir duyuru daha geldi. Magazine tartışmalarıyla yansıyan ünlü isim artık Survivor’da! Gelin kim olduğunu birlikte öğrenelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışmasının duyurularını sosyal medya hesaplarından yapıyor.

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler-All Star yarışmasının duyurularını sosyal medya hesaplarından yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde de diğer yarışmacıları açıklamıştı. Survivor 2026 Ünlüler-All Star’ın ilk yarışmacısı Bayhan olmuştu. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Bayhan’ın kadroda olması heyecan yaratmıştı. Ardından ise Keremcem’in de yarışmanın kadrosunda olduğunu açıklamıştı.

Şimdiyse şok etkisi yaratan yeni isim geldi: Dilan Çıtak kadroda!

Şimdiyse şok etkisi yaratan yeni isim geldi: Dilan Çıtak kadroda!

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak! Kendisi magazine sık sık konu olan isimlerden. Bakalım yarışmadaki performansı nasıl olacak, neler yaşanacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın