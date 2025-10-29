Gündüz Kuşağı Programları Dizileri Yıktı Geçti: 28 Ekim Salı Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı
28 Ekim Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Esra Erol, Müge Anlı, Kral Kaybederse, Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı ve Kıskanmak öne çıkan yapımlardan oldu. Ancak 28 Ekim Salı gününün reyting sonuçlarında diziler resmen afallamıştı. Zirve gündüz kuşağı programlarının oldu. Gelin detaylara geçelim!
Esra Erol Total’de birinci sıraya yerleşti!
Müge Anlı 28 Ekim reyting sonuçlarında Total grubunda ikinci sıraya yerleşti.
Mehmed: Fetihler Sultanı AB ve ABC1’de zirvedeydi.
28 Ekim Salı Total Reyting Sonuçları 👇
28 Ekim Salı AB Reyting Sonuçları 👇
28 Ekim Salı ABC1 Reyting Sonuçları 👇
