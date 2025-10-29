onedio
Gündüz Kuşağı Programları Dizileri Yıktı Geçti: 28 Ekim Salı Gününün Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.10.2025 - 12:03

28 Ekim Salı gününün reyting sonuçları belli oldu. Esra Erol, Müge Anlı, Kral Kaybederse, Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı ve Kıskanmak öne çıkan yapımlardan oldu. Ancak 28 Ekim Salı gününün reyting sonuçlarında diziler resmen afallamıştı. Zirve gündüz kuşağı programlarının oldu. Gelin detaylara geçelim!

Programdaki heyecanlı gelişmelerin soluksuz takip edilmesiyle Esra Erol zirveye adını yazdırdı. Ardından ise Total grubunda ikinci sırada Müge Anlı yer aldı. Böylelikle Total’de ancak üçüncü sırada bir dizi yer alabildi.

AB ve ABC1’de de ikinci sıraya adını yazdıran Müge Anlı güzel bir başarı yakalamış oldu. Peki ya 28 Ekim reyting sonuçlarında AB ve ABC1 kategorilerinin birincisi kimdi?

Total’de ise üçüncü sırada yer alabildi.

28 Ekim’de yayınlanan diğer dizilere göz atacak olursak Kıskanmak, Bahar ve Kral Kaybederse iyi bir çıkış yakalayamamıştı. İlk üçe giremeyen diziler iyi bir reyting alamadı.

28 Ekim Salı Total Reyting Sonuçları 👇

28 Ekim Salı AB Reyting Sonuçları 👇

28 Ekim Salı ABC1 Reyting Sonuçları 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
