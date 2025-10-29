onedio
Nokta Atışı Tespitler: Astrolog Dinçer Güner, Ben Leman Dizisinin Başrollerinin Burçlarını Analiz Etti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
29.10.2025 - 10:19

NOW’da yayınlanan Ben Leman dizisi hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla yeni diziler arasında en çok konuşulanlardan olmayı başardı. Astrolog Dinçer Güner de Ben Leman dizisinin başrol karakterlerinin burçlarını analiz etti. Dizinin resmi sayfasından da onay yorumu gecikmedi! Gelin detayları birlikte öğrenelim…

Burçin Terzioğlu’nu yıllar sonra ekranlara döndüren proje olan Ben Leman ilk bölümden bu yana merakla takip ediliyor.

Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Gökçe Eyüboğlu da başrolde Burçin Terzioğlu’na eşlik eden isimler. Anlayacağınız ekip seyir keyfini artıran oyuncularla dolu. 

Diziyi takip ediyorsanız bilirsiniz ki hikaye intikam duygusunun çevresinde şekilleniyor. Dinçer Güner de tüm detayları düşünerek nokta atışı tespitlerle dolu bir analize imza attı.

Ben Leman’ı izlemeye başladığını dile getiren astrolog başrol Leman’ın tam bir Akrep olduğunu açıkladı. 👇

twitter.com

Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Selin Şekerci, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez ve Gökçe Eyüboğlu'nun yeni dizisi 'Ben Leman' izlemeye basladim. 

Hikayesini sevdim, gercekle- abzurt arasi gitgelli hali arada zorlasa da sardi beni. Ama dizi de en sevdigim kisim oyuncularin makyajlari ve sanat yonetmenligi... Renkler, dekor tasarimi, yaz esintileri falan cok hosuma gitti, hikayesinin disinda...

Karakterleri izlerken hemen karakter burclarini oturttum kafamda 😁

Leman; tam Akreppppp ♏️ 

Karakterin ana motivasyonu geçmişte yaşanan bir trajedinin hesabını sormak ve intikam Kasabaya gizli bir gündemle, bir oyun kurarak gelir. Bu derin, stratejik, sırlarla dolu ve adalet veya intikam arayışındaki kararlı yapı, tam bir Akrep burcu özelliği!  

Suzi; Yay! 

hayatı doyasıya yaşayan, neşeli,  özgürlüğüne düşkün ve deli dolu bir karakter.  Kasabanın enerjisini neşesi ve radyodaki sesiyle belirlemesi, onun optimist, maceracı ve enerjik Yay burcu doğasını yansıtıyor. Kiyafetlerinin salasligi, saclarinin orguler, bohem havasi tam Yay!!

Mine ise Terazi- ikizler karisimi...

enerjisi, saf neşesi ve konuşkanlığıyla öne çıkıyor. Ciddi ortamlardan hoşlanmaması ve modayı yakından takip etmesi onun sosyal, hareketli ve meraklı, atasozleri ve deyimlerle oynamasi tipik ikizler... Ancak zarafeti, bakımlı ve çekici olması, iliski kurbanligi da Terazimsi...

Sahika ise tam Koc kadini! iddiali, oyunbaz, bencil, hedef odakli, show pesinde, cocuk gibi sadece kendi isteklerinin pesinde! Ve istedigi seyi tutturan, ofkeli...”

Ve dizinin resmi hesabı da analizleri doğruladı. 👇

twitter.com

“Ne güzel bir analiz… Bir intikam hikayesinin başrolüne Akrep yakışırdı. ❤️”

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
