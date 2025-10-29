Nokta Atışı Tespitler: Astrolog Dinçer Güner, Ben Leman Dizisinin Başrollerinin Burçlarını Analiz Etti!

“Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Selin Şekerci, Tansel Öngel, Şebnem Sönmez ve Gökçe Eyüboğlu'nun yeni dizisi 'Ben Leman' izlemeye basladim.

Hikayesini sevdim, gercekle- abzurt arasi gitgelli hali arada zorlasa da sardi beni. Ama dizi de en sevdigim kisim oyuncularin makyajlari ve sanat yonetmenligi... Renkler, dekor tasarimi, yaz esintileri falan cok hosuma gitti, hikayesinin disinda...

Karakterleri izlerken hemen karakter burclarini oturttum kafamda 😁

Leman; tam Akreppppp ♏️

Karakterin ana motivasyonu geçmişte yaşanan bir trajedinin hesabını sormak ve intikam Kasabaya gizli bir gündemle, bir oyun kurarak gelir. Bu derin, stratejik, sırlarla dolu ve adalet veya intikam arayışındaki kararlı yapı, tam bir Akrep burcu özelliği!

Suzi; Yay!

hayatı doyasıya yaşayan, neşeli, özgürlüğüne düşkün ve deli dolu bir karakter. Kasabanın enerjisini neşesi ve radyodaki sesiyle belirlemesi, onun optimist, maceracı ve enerjik Yay burcu doğasını yansıtıyor. Kiyafetlerinin salasligi, saclarinin orguler, bohem havasi tam Yay!!

Mine ise Terazi- ikizler karisimi...

enerjisi, saf neşesi ve konuşkanlığıyla öne çıkıyor. Ciddi ortamlardan hoşlanmaması ve modayı yakından takip etmesi onun sosyal, hareketli ve meraklı, atasozleri ve deyimlerle oynamasi tipik ikizler... Ancak zarafeti, bakımlı ve çekici olması, iliski kurbanligi da Terazimsi...

Sahika ise tam Koc kadini! iddiali, oyunbaz, bencil, hedef odakli, show pesinde, cocuk gibi sadece kendi isteklerinin pesinde! Ve istedigi seyi tutturan, ofkeli...”