Sadece Gerçek Tenis İzleyicilerinin Bildiği 11 Şey

Tenis izlemek sadece sahada gidip gelen bir topu takip etmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu spor, kendine has yazısız kuralları ve köklü gelenekleriyle aslında bambaşka bir dünyayı temsil ediyor. Tribünlerdeki o çıt çıkmayan sessizlikten oyuncuların milimetrik takıntılarına kadar her küçük detay, gerçek bir tenis tutkunu için hayati önem taşıyor.

Eğer siz de televizyon başında maç izlerken dünyadan kopuyor ve her serviste aynı heyecanı kalbinizde hissediyorsanız, sadece bu spora gönül verenlerin anlayabileceği şu detaylara mutlaka aşinasınız demek.