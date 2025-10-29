onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz’in Genç Yıldızı Ava Yaman’ın Instagram Takipçi Sayısı Bir Anda Coştu!

Taşacak Bu Deniz’in Genç Yıldızı Ava Yaman’ın Instagram Takipçi Sayısı Bir Anda Coştu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.10.2025 - 09:23

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, son günlerin en çok konuşulan projesi haline geldi. Karadeniz dizilerine olan hasrete ilaç gibi gelen Taşacak Bu Deniz, reytinglerle de başarısını kanıtlıyor. Özellikle de dizinin Eleni’si Ava Yaman dillerden düşmüyor. Genç oyuncu yeteneği ve güzelliğiyle neredeyse her gün X alemine konu oluyor.

Şimdiyse Instagram hesabındaki yükselişi dikkat çekti. Diziye başladığı zamanki takipçi sayısı ve şu anki takipçi sayısı kıyaslandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ava Yaman dizideki başarısından sonra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden oldu.

Ava Yaman dizideki başarısından sonra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden oldu.

Genç yıldızın kim olduğu, nasıl bir hayat tarzı olduğu, projeyle ilgili paylaşımlar yapıp yapmadığı merak edilenlerden olunca Instagram hesabına da adeta takipçi yağdı.

Diziye ilk başladığı zaman 10 binin altında olan takipçi sayısı şimdilerde 200 bin kişi oldu.

Diziye ilk başladığı zaman 10 binin altında olan takipçi sayısı şimdilerde 200 bin kişi oldu.

Yetenekli genç oyuncu günden güne yeni takipçiler kazanıyor. Bu yılın yıldızı parlayan ismi olduğu kesin! Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın