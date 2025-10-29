Taşacak Bu Deniz’in Genç Yıldızı Ava Yaman’ın Instagram Takipçi Sayısı Bir Anda Coştu!

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, son günlerin en çok konuşulan projesi haline geldi. Karadeniz dizilerine olan hasrete ilaç gibi gelen Taşacak Bu Deniz, reytinglerle de başarısını kanıtlıyor. Özellikle de dizinin Eleni’si Ava Yaman dillerden düşmüyor. Genç oyuncu yeteneği ve güzelliğiyle neredeyse her gün X alemine konu oluyor.

Şimdiyse Instagram hesabındaki yükselişi dikkat çekti. Diziye başladığı zamanki takipçi sayısı ve şu anki takipçi sayısı kıyaslandı.