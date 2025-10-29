Taşacak Bu Deniz’in Genç Yıldızı Ava Yaman’ın Instagram Takipçi Sayısı Bir Anda Coştu!
TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, son günlerin en çok konuşulan projesi haline geldi. Karadeniz dizilerine olan hasrete ilaç gibi gelen Taşacak Bu Deniz, reytinglerle de başarısını kanıtlıyor. Özellikle de dizinin Eleni’si Ava Yaman dillerden düşmüyor. Genç oyuncu yeteneği ve güzelliğiyle neredeyse her gün X alemine konu oluyor.
Şimdiyse Instagram hesabındaki yükselişi dikkat çekti. Diziye başladığı zamanki takipçi sayısı ve şu anki takipçi sayısı kıyaslandı.
Ava Yaman dizideki başarısından sonra özel hayatıyla da merak edilen isimlerden oldu.
Diziye ilk başladığı zaman 10 binin altında olan takipçi sayısı şimdilerde 200 bin kişi oldu.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
