İrem Helvacıoğlu Kurtlar Vadisi Setinde Yaşadığı Ölüm Tehlikesini İbrahim Selim’in Programında Anlattı

İrem Helvacıoğlu Kurtlar Vadisi Setinde Yaşadığı Ölüm Tehlikesini İbrahim Selim’in Programında Anlattı

29.10.2025 - 08:35

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun İbrahim Selim’in programında anlattığı bir olay gündeme geldi. Yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan güzel oyuncu, Funda İlhan ile olan sahnesinde yaşadıkları kazadan bahsetti. Sanat ekibi şaka şırıngası temin edemediği için çekecekleri sahnede gerçek şırınga kullanmışlar ve farkında olmadan iğne derisinin altına girmişti. 

Sahnenin bitmesiyle soluğu hastanede alan İrem Helvacıoğlu, şırınga damarına isabet etseydi hayatını kaybedeceğini öğrenmişti. Gelin bir de ondan dinleyelim!

İşte detaylar 👇

Setlerde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek adına sahnede kullanılacak ekipmanların sahte olması büyük önem taşıyor.

Setlerde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek adına sahnede kullanılacak ekipmanların sahte olması büyük önem taşıyor.

Helvacıoğlu, koluna çay enjekte olmasıyla panik dolu anlar yaşamıştı. Daha büyük bir kazadan ucuz kurtulan güzel oyuncunun şansı yaver gitmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
