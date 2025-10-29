İrem Helvacıoğlu Kurtlar Vadisi Setinde Yaşadığı Ölüm Tehlikesini İbrahim Selim’in Programında Anlattı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun İbrahim Selim’in programında anlattığı bir olay gündeme geldi. Yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan güzel oyuncu, Funda İlhan ile olan sahnesinde yaşadıkları kazadan bahsetti. Sanat ekibi şaka şırıngası temin edemediği için çekecekleri sahnede gerçek şırınga kullanmışlar ve farkında olmadan iğne derisinin altına girmişti.

Sahnenin bitmesiyle soluğu hastanede alan İrem Helvacıoğlu, şırınga damarına isabet etseydi hayatını kaybedeceğini öğrenmişti. Gelin bir de ondan dinleyelim!