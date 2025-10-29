onedio
A.B.İ Dizisinde Afra Saraçoğlu’nun Ablası Olmak İçin Kadroya Yeni İsim Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
29.10.2025 - 11:34
29.10.2025 - 11:34

ATV’de yayınlanmak üzere hazırlanan A.B.İ dizisinin cast çalışmaları sürüyor. Oyuncular titizlikle seçilirken şimdiyse Afra Saraçoğlu’nun hayat vereceği karakterin ablası olacak isim netleşti. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. Gelin birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaşacağı dizi tartışmalara da neden olmuştu.

Partnerlerin arasındaki yaş farkı eleştirilerin odağındaydı. Ancak Afra Saraçoğlu, dizideki karakterlerin aslında aşktan uzak olduklarını dile getirerek yaşlarının normal olduğunu açıklamıştı.

OGM Pictures imzalı dizide Esra Şengünalp de yer alacak!

Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Çağla karakterinin ablası Mahinur’a hayat verecek. Mahinur ağır travmaları olan bir karakter olacak.

Dizi ATV’nin merakla beklenen projelerinden. Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

