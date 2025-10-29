A.B.İ Dizisinde Afra Saraçoğlu’nun Ablası Olmak İçin Kadroya Yeni İsim Katıldı!
ATV’de yayınlanmak üzere hazırlanan A.B.İ dizisinin cast çalışmaları sürüyor. Oyuncular titizlikle seçilirken şimdiyse Afra Saraçoğlu’nun hayat vereceği karakterin ablası olacak isim netleşti. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. Gelin birlikte öğrenelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaşacağı dizi tartışmalara da neden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OGM Pictures imzalı dizide Esra Şengünalp de yer alacak!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın