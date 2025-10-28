Uykucu Filminde Çağatay Ulusoy'un Çocukluğuna Hayat Veren Seydi Doruk Yiğit'in Ego Açıklaması Kahkaha Attırdı
Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Uykucu filmi 29 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor. Filmin dün akşam yapılan galasına katılan isimlerden, Çağatay Ulusoy'un çocukluğuna hayat veren Seydi Doruk Yiğit'in, Çağatay Ulusoy'la ilgili yaptığı açıklama adeta kahkaha tufanı yarattı.
Kaynak: Gece Muhabiri
29 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak Uykucu filminin galası dün akşam yapıldı.
