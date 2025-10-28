onedio
Uykucu Filminde Çağatay Ulusoy'un Çocukluğuna Hayat Veren Seydi Doruk Yiğit'in Ego Açıklaması Kahkaha Attırdı

Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 16:21

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Uykucu filmi 29 Ekim'de izleyiciyle buluşuyor. Filmin dün akşam yapılan galasına katılan isimlerden, Çağatay Ulusoy'un çocukluğuna hayat veren Seydi Doruk Yiğit'in, Çağatay Ulusoy'la ilgili yaptığı açıklama adeta kahkaha tufanı yarattı.

Kaynak: Gece Muhabiri

Kaynak: https://x.com/xgecemuhabiri/status/19...
29 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak Uykucu filminin galası dün akşam yapıldı.

Şimdiden konusu ve oyuncularıyla merak uyandıran filmin galasına da ilgi yoğundu. Elçin Sangu ve Çağatay Ulusoy'un başrolünü paylaştığı filmin galasına Çağatay Ulusoy'un çocukluğuna hayat veren Seydi Doruk Yiğit'in açıklaması damga vurdu. 

Çağatay Ulusoy'u egolu olarak tanımlayan minik oyuncu, “Çok yakışıklı ama biraz egosu var. Ben büyüyünce onun gibi egolu olmayacağım.” dedi.

O açıklamayı buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
