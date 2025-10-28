Güllü'nün Ölümüyle İlgili Kızı Tuğyan'ın Cinayet İşlediğini İddia Eden Eski Patronu, Ekran Görüntüsü Paylaştı
Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, daha önce de Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında iddialar ortaya atmış ve elinde ses kayıtları ile ekran görüntüleri olduğuna dair iddialarda bulunmuştu. Yanında iki şahitle birlikte savcılığa giderek kızının cinayeti 6 aydır planlandığını öne süren Ferdi Aydın, bir ekran görüntüsünü paylaştı ve Tuğyan Ülkem'den iddialara cevap gecikmedi.
26 Eylül akşamı evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Ferdi Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ve ses kayıtlarını delil olarak savcılığa sundu.
Tuğyan Ülkem, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında iddialara yanıt verdi.
Savcı bırakmasa bile hakimler bırakırdı. Bu yüzden savcı bırakır mıydı, demesin kimse. Ne cinayetler var ülkede yıllar sonra çözülen, cinayet olduğu anlaşılan.