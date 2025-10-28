onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Güllü'nün Ölümüyle İlgili Kızı Tuğyan'ın Cinayet İşlediğini İddia Eden Eski Patronu, Ekran Görüntüsü Paylaştı

Güllü'nün Ölümüyle İlgili Kızı Tuğyan'ın Cinayet İşlediğini İddia Eden Eski Patronu, Ekran Görüntüsü Paylaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.10.2025 - 15:48

Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, daha önce de Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında iddialar ortaya atmış ve elinde ses kayıtları ile ekran görüntüleri olduğuna dair iddialarda bulunmuştu. Yanında iki şahitle birlikte savcılığa giderek kızının cinayeti 6 aydır planlandığını öne süren Ferdi Aydın, bir ekran görüntüsünü paylaştı ve Tuğyan Ülkem'den iddialara cevap gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

26 Eylül akşamı evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

26 Eylül akşamı evinin camından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapora göre, tırnak örneklerinde başka birine ait DNA izine rastlanmadığı açıklanmasına rağmen, Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, kızını işaret edecek iddialarda bulunmayı sürdürdü. Eski patron Ferdi Aydın, elinde belge olduğunu belirterek iki şahitle birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkında şok edici bir suç duyurusunda bulundu.

Detaylar:

Ferdi Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ve ses kayıtlarını delil olarak savcılığa sundu.

Ferdi Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ve ses kayıtlarını delil olarak savcılığa sundu.

“Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Kayıtlarda itiraf var. ‘Tuğyan bana annesini öldürdüğünü söyledi’ diyorlar” ifadelerini kullanan Ferdi Aydın, “İfademde bildiklerimi anlattım. Şahitlerim şu anda içeride ifade veriyor. Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım’ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanım’ın telefonundaki kayıtları zorla sildirmiş. Kadını korkutmuş. Mesajların bir kısmı bende, hepsini dosyaya ekleyeceğiz. Tuğyan Hanım’ın eski sevgilisine ait ses kayıtları da var. Bu kayıtlarda madde kullandığını, kötü bir yaşam sürdüğünü söylüyor. Ayrıca Bircan Hanım’ın videosunda, Tuğyan’ın ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm’ dediği iddia ediliyor. Bütün bu kayıtları savcılığa delil olarak sunacağım. Bundan sonrası artık devletimizin elinde.' açıklamasında bulundu.

Tuğyan Ülkem, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında iddialara yanıt verdi.

Tuğyan Ülkem, Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında iddialara yanıt verdi.

“Bu mesajlar sana mı ait?” sorusuna Tuğyan Ülkem, şu yanıtı verdi: 'Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kübra Aydın

Savcı bırakmasa bile hakimler bırakırdı. Bu yüzden savcı bırakır mıydı, demesin kimse. Ne cinayetler var ülkede yıllar sonra çözülen, cinayet olduğu anlaşılan.