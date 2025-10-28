Güllü'nün Ölümüyle İlgili Kızı Tuğyan'ın Cinayet İşlediğini İddia Eden Eski Patronu, Ekran Görüntüsü Paylaştı

“Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Kayıtlarda itiraf var. ‘Tuğyan bana annesini öldürdüğünü söyledi’ diyorlar” ifadelerini kullanan Ferdi Aydın, “İfademde bildiklerimi anlattım. Şahitlerim şu anda içeride ifade veriyor. Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım’ın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanım’ın telefonundaki kayıtları zorla sildirmiş. Kadını korkutmuş. Mesajların bir kısmı bende, hepsini dosyaya ekleyeceğiz. Tuğyan Hanım’ın eski sevgilisine ait ses kayıtları da var. Bu kayıtlarda madde kullandığını, kötü bir yaşam sürdüğünü söylüyor. Ayrıca Bircan Hanım’ın videosunda, Tuğyan’ın ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı, üzüldüm’ dediği iddia ediliyor. Bütün bu kayıtları savcılığa delil olarak sunacağım. Bundan sonrası artık devletimizin elinde.' açıklamasında bulundu.